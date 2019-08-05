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不再提「九二共識」？馬紹章：隨綠營起舞是自廢武功

2019-08-05 14:11聯合報 記者羅印冲╱即時報導

前行政院長張善政建議韓國瑜不要再談「九二共識」，因為「九二共識」在台灣已被汙名化，建議以「憲法一中、台灣優先」代替。前海基會副董事長馬紹章撰文指出，「九二共識」關係到台灣的安危福祉，不可以丟也無可替代，國民黨如果隨民進黨起舞，豈非自廢武功。

馬紹章指出，民進黨從未參與九二共識，後來也不接受九二共識，除此之外，民共之間缺乏互信，民進黨也始終無法提出替代方案，因此自然將九二共識視為眼中釘、肉中刺。可以說，民進黨將九二共識汙名化，是必然的策略，也是無可奈何的選擇。

他認為，國民黨如果因為民進黨汙名化九二共識，就想要找其他的口號來替代，無異掉進了民進黨邏輯所設下的陷阱。「九二共識」被民進黨汙名化，問題不是出在「九二共識」本身，而是國民黨自身的問題，如果現在隨民進黨起舞，豈不是自廢武功。

馬紹章表示，「九二共識」的作用已經過馬英九政府八年交流實務的驗證，不僅如此，「九二共識」更記載於兩黨的正式文件之中。國民黨如再度執政，不是還得用「九二共識」恢復兩岸交流嗎？

他指出，至於大陸接不接受一中各表，並無礙兩岸交流，因為馬英九執政時也常常講一中各表，大陸也不接受，但兩岸依然密切交流，因為「九二共識」之下，無法表出台獨、一中一台或兩個中國，這才是交流真正的基礎。

馬紹章認為，國民黨以及台灣人民要思考的一個問題是，如果不要「九二共識」，台灣還能談出一個更好的共識嗎？

他並認為，台灣民眾可拒絕「一國兩制」，但這並無礙於「九二共識」的作用，更不必因此而推翻「九二共識」。

馬紹章說，台灣未來的領導人要思考的不是要不要「九二共識」的問題，而是交流對台灣及兩岸和平是否有利的問題。很顯然，抛棄了「九二共識」，兩岸之間不會有交流，只會有對抗，這也是2016年以來的景況。

他認為，兩岸之間只有在交往與交流的基礎上，台灣才有可能影響大陸，因為無論如何，自由的空氣、民主的制度以及開放的社會都比威權政體更有吸引力。沒有「九二共識」，兩岸就是硬實力之爭；有了九二共識，兩岸才有軟實力之爭，或者說是制度之爭。

馬紹章說，硬實力的對抗，台灣沒有優勢；軟實力的較勁，台灣才有優勢。兩岸之間的軟實力之爭，只有在交往與交流的基礎上，才能顯其特色，因為雙方人民可以親身體驗彼此制度與生活方式的差異。從這個觀點來看，「九二共識」其實是非常實用的寶貝，豈能輕易抛棄。

他還說，「憲法一中，台灣優先」可以補強「九二共識」，但無法取代「九二共識」。

前海基會副董事長馬紹章。本報系資料照
前海基會副董事長馬紹章。本報系資料照
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