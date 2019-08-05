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美防長嗆中「破壞印太穩定」考慮部署亞洲中程導彈

2019-08-05 13:09世界日報 北京5日電

美防長稱中國破壞印太穩定 考慮部署中程導彈 路透社
美防長稱中國破壞印太穩定 考慮部署中程導彈 路透社
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美中貿易戰與波斯灣情勢升高，美國國防部長艾思博4日說，美國反對中國在印度太平洋地區破壞穩定的行為，並透露「會考慮在亞洲部署導彈」；國務卿龐培歐則說，美國「很有信心」能建立海上聯盟因應波灣情勢。

路透報導，艾思博（Mark Esper）與龐培歐（Mike Pompeo）正在雪梨訪問，並與澳洲官員對話。

艾思博告訴記者：「我們堅信沒有哪個國家能夠或應該支配印度太平洋地區（Indo-Pacific），而且我們正與盟邦及夥伴因應這個地區迫切的安全需求。」

中國的強硬姿態，尤其在天然資源豐富的南海，已引起區域內各國的關切。美國挑戰中國的海上霸權，並尋求和多國加強關係以對抗北京

他表示：「我們也堅決反對中國令人不安的挑釁和破壞穩定行為，這包括將全球公共領域武裝化，藉由掠奪性經濟與債務達成主權協議，以及推動由國家支持竊取其他國家智慧財產權的行為。」

龐培歐2日曾抨擊中國「數十年來的惡劣行徑」阻礙自由貿易，並藉由出席東南亞國家協會（ASEAN）在泰國曼谷舉行的外長會議，說明美國與中國貿易戰升高的原因。

此外，儘管歐洲與亞洲盟邦反應冷淡，龐培歐指出，他「非常有信心」美國能夠在波斯灣地區建置海事聯盟。

綜合德國之聲與美國之音報導，艾思博表示，會考慮在亞洲部署導彈。當時，有記者問這位正在雪梨訪問的美國防長，是否已有部署中程導彈的時間表，艾思博回答，「我會願意在數月內……不過，這些事情所需要的時間會比你期待的更長些」。

這位美國新防長的表態有可能增加人們對軍備競賽的憂慮、加劇與中國關係的緊張度。

多年來，美國官員一直警告說，面對中國在陸基導彈領域的巨大進展，美國已處於落後態勢，而囿於美俄之間的這一條約，五角大樓礙難競爭。

美國迄今能依靠從艦艇或戰機發射中程導彈的能力來取得對華平衡。不過，贊同美國保持陸基導彈能力的負責人士指出，部署陸基中程導彈是阻止中國人動用其強大陸基導彈部隊的最佳途徑。

艾思博沒有說明，他考慮在亞洲的什麼地方部署導彈。

導彈龐培歐北京
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