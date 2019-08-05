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香港大罷工航空業三千人請假 長榮華航華信國泰46航班受影響

2019-08-05 09:07聯合報 記者曹悅華╱即時報導

香港市民不滿政府拒回應對修訂「逃犯條例」的相關訴求，今天發起三罷（罷工、罷市及罷課），首波罷工活動由航空業發起，逾3000名員工集體請病假。據統計，長榮、華航、華信和國泰今天共取消46航班。

香港「反送中」罷工今天登場，由於不少航空業人員響應，根據香港機場官網顯示，截至上午6時，今天約有170班離港及抵港航班取消，其中包括部分台港來回航班。

長榮航空說，受到香港機場作業管制影響，今天桃園─香港BR867及香港─桃園BR868取消，其餘往返桃園─香港航班目前維持正常運作。

長榮航空說，香港之市區及碼頭預辦登機暫停服務，長榮航空班機之運行將配合香港機場管理局之安排機動性調整，旅客隨時注意長榮航空官網(http://www.evaair.com)或App公布的航班最新動態。

國泰航空則表示，國泰港龍航空已收到香港機場管理局的通知，機場運作有機會金明兩天受影響，建議旅客在前往機場前先檢查航班狀況, 或於當日延遲非必要的行程。國泰航空將在官網更新最新航班動態。

國泰航空說，目前被取消往來台灣－香港的國泰及國泰港龍航空航班共31航班，分別是今天台北飛香港的CX403、KA485、CX467、CX485、CX473、KA483、CX479；台中飛香港KA491；高雄飛香港的KA453、KA433、KA443、KA437、KA455；香港飛台北；KA486、 CX406、CX484、CX472、KA482、CX402、CX478、CX468；香港飛台中的KA490；以及香港飛高雄KA430、KA432、KA422、KA436和KA454。

至於明天，國泰航空說台北飛香港受影響航班為CX463、CX465、CX473；香港飛台北則是CX472。有關航班動態，可瀏覽航空城延誤及取消專頁了解航班的服務安排。

中華航空表示，受到香港大罷工影響，今天取消七航班，延遲一航班，分別是取消CI671高雄－香港－雅加達、CI7863台南－香港、AE986香港－高雄、CI935/936高雄往返香港、CI919/920台北往返香港；延遲的則為CI672雅加達－香港－高雄。

華航說，提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華航網站航班異動資訊，並建議可先至華航網站下載Mobile App或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新、即時資訊。

華信航空表示，受香港機場流量管制影響，今天取消台中往返香港航班共六班，分別是AE1817/1818、1841/1842、1831/1832，提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華信網站航班異動資訊，查詢最新、即時資訊。

受到香港大罷工影響，長榮目前確定取消兩航班。圖為示意圖。本報資料照片
受到香港大罷工影響，長榮目前確定取消兩航班。圖為示意圖。本報資料照片
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