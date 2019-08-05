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桂林航空台籍機長 飛「閱」大陸經濟翻轉

2019-08-05 00:04聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「通過小學課本知道『桂林山水甲天下』，心生嚮往。」廣西桂林航空有限公司台籍機長邱麥綸近日受訪時說。包括邱麥綸在內，目前桂林航空在職台籍飛行員共有8名，下個階段桂林航空將有計畫地引進台籍飛行員，擴充桂林航空飛行員隊伍。

廣西桂林航空台籍機長邱麥綸。 中新社
廣西桂林航空台籍機長邱麥綸。 中新社
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中新社報導，2004年，邱麥綸加入長榮航空，開啟民航生涯，2008年當上機長。2010年，看好大陸龐大航空市場的邱麥綸，離開長榮航空應聘到四川航空工作。 2017年3月，酷愛桂林奇山秀水的邱麥綸，在獲悉桂林航空招聘信息後，即前往桂林應聘，如願成為桂林航空的一員，從此開始與名城桂林的親密接觸。

在談到為何選擇來大陸工作時，邱麥綸表示，大陸的航空市場發展越來越好，給台籍機長帶來機遇。到大陸工作，邱麥綸最幸福的事情是從空中「飛閱」神州大地，閒暇時，帶上家人遊歷大陸的山山水水。在四川工作時，他經常遊歷川藏一帶，也曾和家人去五台山、上海、杭州等地旅遊。

邱麥綸說，到廣西桂林工作後，他已踏訪桂林陽朔、漓江等地。「到大陸工作九年來，大陸的變化有目共睹，令世界刮目相看。不論是城市建設、經濟、人文等方面，進步的腳步令人耳目一新。大陸這幾年的變化更大，生活方式日新月異，微信和支付寶支付讓生活變得越來越便利。」邱麥綸說，未來兩岸加強交流互進是百姓共同所願。

邱麥綸一人獨自在大陸工作，妻兒留在台灣。為解決台籍機長的後顧之憂，桂林航空給予台籍飛行員靈活的休假政策。「現在我每個月都可以回家，從桂林到台灣桃園航班飛行時間不到兩個小時。」邱麥綸表示。

桂林航空有限公司總經理瞿濤受訪表示，為落實「惠及台胞31條措施」，結合廣西實際推出的惠及台胞政策，桂林航空在符合規定下，積極引進台籍飛行員，針對台籍飛行員制定相關的政策和制度，為台灣同胞在桂林航空就業、學習、生活提供與廣西居民同等待遇。

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