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反送中/香港示威民眾塗鴉金紫荊 「光復香港」

2019-08-04 21:52聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

港府修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮仍在進行，今日（8月4日）戰線延伸到將軍澳及港島西。示威民眾自乍灣公園散場後，向銅鑼灣退去，占領馬路，許多車輛受阻。部分示威者到達金紫荊廣場，並且塗鴉金紫荊雕塑，當中有噴上：「光復香港」。

今晚港島西集會於卑路乍灣公園舉行。集會於下午5時開始，數以千計身穿黑衣市民坐滿卑路乍灣公園。晚上近七時，部份示威者開始「行街」步出馬路，並向東行朝中聯辦前進，占領部分行車線。防暴警舉黑旗警告會出催淚煙驅散，其後一連施放數枚催淚彈。大批示威者後退，並轉戰銅鑼灣。

有部分示威者到達銅鑼灣崇光百貨門外，設置路障占領馬路，多輛車受阻要調頭。有示威者則分別走到灣仔，亦有人占領告士打道，其後紅隧港島出口全封。

防暴警察到達告士打道，並向示威者噴胡椒噴霧。

九點二十分，不少市民正於怡和往灣仔方向前進，而告士打道一度混亂，有防暴警察驅散示威者，並噴射胡椒噴霧。大批示威者向銅鑼灣方向後撤。防暴警察到達告士打道天橋上，並持槍向橋下瞄準撤離中的示威者。

九點廿五分，大批防暴警察到達告士打道，並開始清路障。而示威者亦已撤離告士打道，返回銅鑼灣內街，部分向金紫荊廣場方向跑去。防暴警察快速向銅鑼灣崇光百貨方向推進，示威者亦快速走回內街。而部分示威者到達金紫荊廣場，並且塗鴉金紫荊雕塑，當中有噴上：「光復香港」。

九點卅四分，防暴警防線舉起黑旗，要求示威者即時散去，否則施放催淚彈。

香港警方指出，灣仔警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

香港示威者占據銅鑼灣軒尼斯道。（星島網）
香港示威者占據銅鑼灣軒尼斯道。（星島網）
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