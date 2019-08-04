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港府呼籲明日切勿罷工　「經濟正值十年來最差」

2019-08-04 20:35聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港反對修訂《逃犯修例》示威活動不斷，香港政府發言人今（4日）作嚴正聲明指，香港政府和社會絕不能縱容暴力犯罪，並呼籲民眾明天不要罷工，因為「經濟正值十年來最差」情況。

聲明稱，近日示威情況不斷惡化，示威人士以表達訴求為由，在不同地區惡意做出嚴重違法行爲，情況變本加厲。政府必須清楚指出，公然違法、肆意破壞社會安寧、暴力衝擊警方等行為，對社會、經濟和民生造成傷害，並已遠遠超越和平理性示威的界限，政府和社會絕不能縱容，否則會將香港推向十分危險的情況。發言人又重申，在艱難的時刻，整個公務員隊伍必須保持團結，以應對目前的壓力和挑戰。

港府發言人表示，示威者在不同地區惡意作出暴力衝擊、襲擊警務人員及縱火等嚴重違法行為，昨今兩天亦有示威者阻塞紅磡海底隧道出入口、龍翔道等主要幹道，對市民造成嚴重影響。

發言人稱，政府留意到有示威者鼓吹市民明天罷工、堵路及阻塞公共交通等。特區政府呼籲市民切勿參與堵路，及干擾交通運輸設施等違法行為，此舉嚴重影響其他道路使用人士。政府希望示威者表達訴求同時，亦應守法及尊重其他市民的權利。

特區政府又呼籲廣大市民緊守工作崗位，珍惜香港得來不易的國際金融中心地位、穩定經濟基礎和多元包容的社會環境。發言人表示，香港經濟正值十年來最差的情況，任何大規模罷工和暴力衝突都會影響香港民生及經濟，進一步損害正面臨下行風險的本地經濟。

政府聲明最後稱，香港現正經歷一個艱難的時刻，政府同事必須以香港整體利益為依歸，一起努力維護公務員隊伍的核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作或對市民的公共服務，避免動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。

香港政府今天發出聲明，希望民眾明天不要罷工。（香港01報導照片）
香港政府今天發出聲明，希望民眾明天不要罷工。（香港01報導照片）
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