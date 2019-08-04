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泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

陳茂波：香港經濟陷入衰退的風險增大

2019-08-04 18:50聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

受貿易戰和反送中事件影響，香港特區政府網今（4）日公告，香港財政司司長陳茂波指出，今年第2季香港經濟比首季下滑0.3%，若第3季繼續呈現負成長，則技術上會陷入經濟衰退。可以說，香港經濟陷入衰退的風險正逐步增大。

陳茂波表示，香港經濟正受到外圍不利因素及本地社會事件困擾，動力正逐步減弱，情況令人憂慮。今年第2季香港GDP與去年同期相比增0.6%，繼續是十年來的低位，但季減0.3%，因為今年首季跟去年第4季相比，季增1.3%，即經濟在第2季缺乏成長動力。

陳茂波指出，主要因素有，固定資本形成總額連跌三季，第2季的按年實質跌幅達12.1%，反映投資氣氛低迷。外部需求持續疲弱，貨品出口按年實質跌幅由首季的3.7%擴大到第2季的5.4%，其中6月貨物出口量更下跌約10%；貨品進口實質跌幅更由4.2%擴大到7%。

事實上，中美在貿易及科技範圍的摩擦，除了打擊到香港的外貿表現外，亦已明顯影響亞洲區內的貿易和生產活動。上周五美國宣布，向價值3,000億美元的大陸貨品由9月1日起徵收10%關稅；大陸亦已隨即表示，如果美方加徵關稅措施付諸實施，必會採取必要的反制措施。可以看到，環球經濟下行風險增加，對香港的影響亦不斷加深。

香港財政司司長陳茂波認為，今年第2季香港經濟比首季下滑0.3%，經濟陷入衰退的風...
香港財政司司長陳茂波認為，今年第2季香港經濟比首季下滑0.3%，經濟陷入衰退的風險正逐步增大。照片／香港特區政府網
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