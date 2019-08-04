陳茂波：香港經濟陷入衰退的風險增大

2019-08-04 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



受貿易戰和反送中事件影響，香港特區政府網今（4）日公告，香港財政司司長陳茂波指出，今年第2季香港經濟比首季下滑0.3%，若第3季繼續呈現負成長，則技術上會陷入經濟衰退。可以說，香港經濟陷入衰退的風險正逐步增大。

陳茂波表示，香港經濟正受到外圍不利因素及本地社會事件困擾，動力正逐步減弱，情況令人憂慮。今年第2季香港GDP與去年同期相比增0.6%，繼續是十年來的低位，但季減0.3%，因為今年首季跟去年第4季相比，季增1.3%，即經濟在第2季缺乏成長動力。

陳茂波指出，主要因素有，固定資本形成總額連跌三季，第2季的按年實質跌幅達12.1%，反映投資氣氛低迷。外部需求持續疲弱，貨品出口按年實質跌幅由首季的3.7%擴大到第2季的5.4%，其中6月貨物出口量更下跌約10%；貨品進口實質跌幅更由4.2%擴大到7%。