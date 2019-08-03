業者憂陸客8月卡關9月減半 金門縣持續溝通盼分開處理

2019-08-03 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



大陸從8月1日起限縮居民來台自由行，外傳自9月1日還會在縮減陸客團來台數量等後續措施，對此，金門觀光業者憂心忡忡，民眾討論熱烈，金門縣政府觀光處今天澄清，這項訊息目前無法證實，縣府觀光處將持續與陸方相關單位確認，同時繼續與陸方相關單位爭取大小三通分開處理，另外，也會採取多元方式，爭取其他客源。

大陸從本月1日起停發47個城市來台的自由行簽證，近日又傳出9月1日還會縮減團客，甚至還有後續的限制措施，似乎對金門的觀光衝擊可能會逐漸加大，金門有業者甚至寫下順口溜，「 陸客不來寒冬來臨，序曲如下：八月卡關、九月減半、十月空城、全面圍城之日靜待十二月」。

針對9月1日會在縮減陸客團來台數量的消息，觀光處今天主動澄清，這項訊息目前尚無法證實，但因應未來可能減少陸客，縣府觀光處除大陸面向外，也積極研擬國內外遊客方案，包括積極華僑返鄉等。

縣府觀光處長丁健剛表示，近期會爭取多元市場，透過旅展、行銷等方式，加強招攬國際旅客，尤其東南亞、東北亞，目前觀光處即在新加坡辦理旅展，大力宣傳金門旅遊。

此外，也會帶動「僑親返鄉」，丁健剛提及，金門在東南亞有70萬僑親，觀光處目前在研擬優惠補助，用鄉情連結整合，提供僑鄉返鄉優惠補助，讓年輕人回流。