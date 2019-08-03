親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

NBA／含勇士與海外 美媒列林書豪5大潛在選項

業者憂陸客8月卡關9月減半 金門縣持續溝通盼分開處理

2019-08-03 18:21聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

大陸從8月1日起限縮居民來台自由行，外傳自9月1日還會在縮減陸客團來台數量等後續措施，對此，金門觀光業者憂心忡忡，民眾討論熱烈，金門縣政府觀光處今天澄清，這項訊息目前無法證實，縣府觀光處將持續與陸方相關單位確認，同時繼續與陸方相關單位爭取大小三通分開處理，另外，也會採取多元方式，爭取其他客源。

大陸從本月1日起停發47個城市來台的自由行簽證，近日又傳出9月1日還會縮減團客，甚至還有後續的限制措施，似乎對金門的觀光衝擊可能會逐漸加大，金門有業者甚至寫下順口溜，「 陸客不來寒冬來臨，序曲如下：八月卡關、九月減半、十月空城、全面圍城之日靜待十二月」。

針對9月1日會在縮減陸客團來台數量的消息，觀光處今天主動澄清，這項訊息目前尚無法證實，但因應未來可能減少陸客，縣府觀光處除大陸面向外，也積極研擬國內外遊客方案，包括積極華僑返鄉等。

縣府觀光處長丁健剛表示，近期會爭取多元市場，透過旅展、行銷等方式，加強招攬國際旅客，尤其東南亞、東北亞，目前觀光處即在新加坡辦理旅展，大力宣傳金門旅遊。

此外，也會帶動「僑親返鄉」，丁健剛提及，金門在東南亞有70萬僑親，觀光處目前在研擬優惠補助，用鄉情連結整合，提供僑鄉返鄉優惠補助，讓年輕人回流。

而針對台灣年輕族群，將打造年輕品牌，也會針對老客戶，規畫重遊方案，如老兵徵召令；針對所屬營區推出不同遊程，以便老兵回營，包裝旅遊產品。另外，也會爭取國際包機，以東南、東北亞為主，目前已有業者洽談，預計年底有機會成行。

每逢假日，金門的特產店都擠滿採購的陸客，未來可能會大幅減少，讓在地觀光業者憂心忡...
每逢假日，金門的特產店都擠滿採購的陸客，未來可能會大幅減少，讓在地觀光業者憂心忡忡。記者蔡家蓁／攝影
分享
大陸從8月1日起限縮居民來台自由行，目前來金門的觀光人潮，還未有明顯減少。記者蔡...
大陸從8月1日起限縮居民來台自由行，目前來金門的觀光人潮，還未有明顯減少。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門陸客東南亞
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美國駐港總領事館外 香港逾100人抗議美干預香港事務

2019-08-03 13:56

6艘中國軍艦穿越宮古海峽 返回東海

2019-08-03 13:10

王毅會晤加拿大外長 希望孟晚舟事件盡快妥善解決

2019-08-03 11:43

外媒：聯國糧農組織總幹事選舉中 中國砸重金「侵略式競選」

2019-08-03 07:32

逾4萬人參加香港公務員「與民同行」集會

2019-08-02 22:59

香港護照持有人獲免簽證 前往伊朗21天

2019-08-02 16:50

中國國產航母 第7次海試

2019-08-02 16:43

香港5日大罷工 官方電台節目製作人工會響應

2019-08-02 16:31

影／中共空軍宣傳片 中俄轟炸機聯合巡航畫面首公開

2019-08-02 16:08

時機敏感！港媒披露共軍大軍演 對台「南北雙演習」

2019-08-02 13:36

北京3新政 便利外籍高端人才出入境

2019-08-02 02:00

古裝、偶像劇 陸禁播100天

2019-08-02 00:25

王毅見龐培歐 促美恪守一中原則

2019-08-02 00:25

差點被帶去廈門…台貨輪撞陸軍艦 金門海巡成功救援

2019-08-02 00:25

傳北京抵制金馬獎 中國電影圈：也許有自我審查

2019-08-01 18:19

輸不起轉生氣 中國少年冰球隊員群毆香港隊員

2019-08-01 18:14

陸委會大陸情勢研析報告 陸學者嘲諷令人噴飯

2019-08-01 15:57

解放軍報：不惜一切代價堅決捍衛祖國統一

2019-08-01 11:27

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

美司法部控忠旺劉忠田逃稅18億美元

2019-08-01 11:07

中國電影「禁」不停 影視產業雪崩虧損

2019-08-01 10:26

嚴控影視 中共宣布限制古裝劇、偶像劇

2019-08-01 10:16

習近平晉升十位中共上將

2019-08-01 09:59

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

台貨輪與陸海警擦撞 拒去廈門 公海僵持

2019-07-31 23:57

美官員：共軍在港邊境集結 白宮關切

2019-07-31 23:57

禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作

2019-07-31 21:10

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

孫大千批王丹：沒勇氣回大陸搞革命 卻把別人推火坑

2019-08-03 08:04

香港逾4萬公僕集會 聲援反送中

2019-08-03 00:31

反送中旺角大遊行 示威者占領鬧區進擊旺角

2019-08-03 16:31

陸客團真的要砍 已知8省緊縮、廣東省配額大減8成

2019-08-03 11:45

香港公務員集會提出五大訴求 人潮蔓延至對面馬路

2019-08-02 19:55

香港公務員聲援「反送中」集會：袖手旁觀有負市民所託

2019-08-02 20:32

駐港部隊將對香港實施戒嚴？ 陸外交部：謠言用心險惡

2019-08-03 11:04

反送中旺角大遊行 商鋪提早打烊憂放催淚彈

2019-08-03 14:15

香港馬鞍山警署被圍 警清場一度發射胡椒彈

2019-08-03 09:39

全世界都要聽我的！陸貧困山村 用「它」壟斷整個產業

2019-08-03 11:00

反送中罷工 香港社福界2000人響應

2019-08-02 18:57

董建華指台策劃反送中 陸委會：含血噴人

2019-08-02 21:10

反送中旺角再遊行 大批港民湧入站滿球場

2019-08-03 15:49

陸客團遊 傳也將限縮來台

2019-08-03 00:29

聲援反送中集會和平落幕 「這是對公務員最大的保障」

2019-08-02 22:04

逾4萬人參加香港公務員「與民同行」集會

2019-08-02 22:59

大陸限制自由行 林瑞陽與千人團情人節無法如期遊宜蘭

2019-08-03 13:40

香港反送中旺角遊行下午舉行 部署3000警力嚴陣以待

2019-08-03 10:09

美國會兩黨議員呼籲 禁售裝備給香港警察

2019-08-03 09:53

與父玩「飛高高」遊戲 天花板風扇削3歲女童頭骨險亡

2019-08-02 19:39

上訴成功 反送中旺角遊行下午登場

2019-08-03 09:52

傳廣州10.5代面板廠求售 法人：是對的策略

2019-08-02 21:07

全球央行增持黃金 震驚華爾街的中國大媽卻在觀望

2019-08-03 16:11

逾萬醫護人員 促港府撤訴遭控暴動罪護士

2019-08-03 00:29

反送中野火延燒 中共黨媒：堅決支持港府止暴制亂

2019-08-03 10:01

香港反送中未降溫 蓬佩奧盼勿以暴力發展

2019-08-02 19:21

港警查獲危險物品：示威升級武力針對警員

2019-08-02 21:12

香港民意研究所：近7成港人反對修訂逃犯條例

2019-08-02 19:47

美國駐港總領事館外 香港逾100人抗議美干預香港事務

2019-08-03 13:56

蔡批陸戰略性錯誤 陸嗆歷史決定對錯

2019-08-03 00:29

中共駐聯合國代表： 香港示威已變得混亂和暴力

2019-08-03 13:51

淘寶集運籲勿買頭盔雨傘 恐遭列入警方黑名單

2019-08-03 11:51

外媒：聯國糧農組織總幹事選舉中 中國砸重金「侵略式競選」

2019-08-03 07:32

王毅會晤加拿大外長 希望孟晚舟事件盡快妥善解決

2019-08-03 11:43

香港85大罷工教聯會反對教師參與 商界憂心拖垮經濟

2019-08-03 10:42

中共駐美大使：香港貫徹「一國兩制」符合國際社會利益

2019-08-03 13:12

香江風情／被捕「勇武者」 來自社會各階層

2019-08-03 00:29

垃圾強制分類滿月 上海「扔」出5大亮點

2019-08-03 07:31

貴陽衝5G 邁向「中國數谷」

2019-08-03 00:19

瓜被偷反賠300元 瓜農哭訴：不敢攔賊了

2019-08-03 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top