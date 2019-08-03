美國駐港總領事館外 香港逾100人抗議美干預香港事務

2019-08-03 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



香港星島網報導，多批香港市民到先後到中環的美國駐港澳總領事館示威，抗議外國勢力干預香港事務。

今早至少四批市民合共大約100人，於早上10時開始，分別到美國駐港澳總領事館外抗議，高叫「滾出香港」、「香港事香港人管」以及「抗議干預香港事務」等口號。