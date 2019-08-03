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6艘中國軍艦穿越宮古海峽 返回東海

2019-08-03 13:10世界日報 中國新聞組／北京3日電

據日本防衛省統合幕僚監部1日發布消息稱，1日上午9時左右，日本海上自衛隊發現中國海軍6艘軍艦在久米島南方約120公里處海域向北航行，隨後這六艘軍艦穿過宮古海峽向北航行返回東海。

環球網報導，此次發現的六艘軍艦中，中國海軍052D導彈驅逐艦西寧號、054A導彈護衛艦大慶號、054A導彈護衛艦日照艦、呼倫湖號補給艦等4艘軍艦，是在7月25日從東海穿過宮古海峽進入太平洋，而另外兩艘則是052D型導彈驅逐艦太原號和054A型導彈護衛艦荊州號，則是7月27日穿過宮古海峽南下，進入太平洋。

日本拍攝到的中國海軍西寧號驅逐艦。(取材自環球網)
日本拍攝到的中國海軍西寧號驅逐艦。(取材自環球網)
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導彈軍艦海軍
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