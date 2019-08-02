港警查獲危險物品：示威升級武力針對警員

2019-08-02 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港警方1日在天水圍及沙田突擊行動中查獲一批危險物品，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今（2）日表示，警方曾在以往示威活動中見過這次查獲的危險品，認爲示威者旨在升級武力、針對警務人員。

香港明報報導，李桂華表示，警方是在持有法庭手令的情況下，對天水圍瑞滿樓一單位突擊搜查，現場查獲30枚煙霧彈、一些煙霧彈半製成品、原材料及製作工具，並在內拘捕年齡介於23至47歲的二女一男，三人涉無牌藏有爆炸品。

署理沙田警區副指揮官陳昕表示，警方在突擊搜查火炭喜利佳工業大廈樓上一單位時，查檢獲兩把弓、6枝箭、一個已製成的懷疑汽油彈、一批懷疑用作製造汽油彈的原材料及含有大麻成分的精油，並在現場發現遊行示威中常用的保護裝備，包括頭盔、護甲。

陳昕表示，在警方沙田拘捕行動後，最多時約有250名示威者包圍沙田警署，在外叫囂、破壞閉路電視，並在牆面噴「侮辱性字句」，警方已列作形式毁壞處理，他表示，這樣的行爲令社會安寧受損害，同時可能涉嫌非法集結罪。他指出，示威者其後包圍馬鞍山警署，高峰時約150人，破壞4個閉路電視，並在外牆噴上「殺黑警」等字句。