中國國產航母 第7次海試

2019-08-02 16:43 世界日報 中國新聞組／北京2日電



中國首艘國產航母昨日上午駛離大連造船廠碼頭，開啟第七次出海試航任務。圖擷自鳳凰網 分享 facebook 中國首艘國產航母昨日上午駛離大連造船廠碼頭，開啟第七次出海試航任務。 這次海試，航母甲板仍搭載殲-15等艦載機模型和加油車。舷號811的獵掃雷艦榮成艦、航母綜合保障船89艦隨航母出海。

大公報報導，遼寧海事局7月31日發布0148號航行警告，自8月1日12時至4日10時，在黃海北部四點連線海域內執行軍事任務。坐標顯示，該海域與國產航母之前數次試航海域相同。今年5月25日至31日，國產航母進行第六次海試，首次起降艦載機，在甲板留下明顯輪胎印。航母返港後，除6月下旬更換救生筏外，未進行外部作業。