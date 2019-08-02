親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

互相傷害！南韓也宣布出口「白名單」剔除日本

曼谷6連爆！市中心「土製炸彈」連環襲擊，已4傷

中國國產航母 第7次海試

2019-08-02 16:43世界日報 中國新聞組／北京2日電

中國首艘國產航母昨日上午駛離大連造船廠碼頭，開啟第七次出海試航任務。圖擷自鳳凰網
中國首艘國產航母昨日上午駛離大連造船廠碼頭，開啟第七次出海試航任務。圖擷自鳳凰網
分享
中國首艘國產航母昨日上午駛離大連造船廠碼頭，開啟第七次出海試航任務。 這次海試，航母甲板仍搭載殲-15等艦載機模型和加油車。舷號811的獵掃雷艦榮成艦、航母綜合保障船89艦隨航母出海。

大公報報導，遼寧海事局7月31日發布0148號航行警告，自8月1日12時至4日10時，在黃海北部四點連線海域內執行軍事任務。坐標顯示，該海域與國產航母之前數次試航海域相同。今年5月25日至31日，國產航母進行第六次海試，首次起降艦載機，在甲板留下明顯輪胎印。航母返港後，除6月下旬更換救生筏外，未進行外部作業。

北京國產航母
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

時機敏感！港媒披露共軍大軍演 對台「南北雙演習」

2019-08-02 13:36

香港護照持有人獲免簽證 前往伊朗21天

2019-08-02 16:50

香港5日大罷工 官方電台節目製作人工會響應

2019-08-02 16:31

影／中共空軍宣傳片 中俄轟炸機聯合巡航畫面首公開

2019-08-02 16:08

北京3新政 便利外籍高端人才出入境

2019-08-02 02:00

古裝、偶像劇 陸禁播100天

2019-08-02 00:25

王毅見龐培歐 促美恪守一中原則

2019-08-02 00:25

差點被帶去廈門…台貨輪撞陸軍艦 金門海巡成功救援

2019-08-02 00:25

傳北京抵制金馬獎 中國電影圈：也許有自我審查

2019-08-01 18:19

輸不起轉生氣 中國少年冰球隊員群毆香港隊員

2019-08-01 18:14

陸委會大陸情勢研析報告 陸學者嘲諷令人噴飯

2019-08-01 15:57

解放軍報：不惜一切代價堅決捍衛祖國統一

2019-08-01 11:27

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

美司法部控忠旺劉忠田逃稅18億美元

2019-08-01 11:07

中國電影「禁」不停 影視產業雪崩虧損

2019-08-01 10:26

嚴控影視 中共宣布限制古裝劇、偶像劇

2019-08-01 10:16

習近平晉升十位中共上將

2019-08-01 09:59

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

台貨輪與陸海警擦撞 拒去廈門 公海僵持

2019-07-31 23:57

美官員：共軍在港邊境集結 白宮關切

2019-07-31 23:57

禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作

2019-07-31 21:10

中共商務部：年內結束RCEP談判

2019-07-31 17:38

中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海

2019-07-31 15:47

陸修訂歷史教科書：強調南海台灣主權 灌輸大一統意識

2019-07-31 13:22

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

歐盟促請中共釋放六四天網創辦人黃琦

2019-07-31 09:29

貧富差距犯禁忌？韓影「寄生上流」 陸影展撤映

2019-07-31 00:07

中共中央政治局定調 不以房地產作為短期刺激手段

2019-07-30 21:25

中國天網黃琦3度入獄 外界憂難再重獲自由

2019-07-30 21:10

總是惹塵埃 一次看懂中國孔子學院爭議

2019-07-30 18:53

中美貿談前夕 習近平喊話：保持定力、堅定底氣

2019-07-30 18:03

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

大陸卡來台自由行 他預言台灣飯店民宿可能會倒一半

2019-08-01 20:35

交通部砸36億補助國旅 墾丁旅宿業：怎麼算都補不回來

2019-08-01 19:52

大陸水上樂園人造浪變海嘯 44泳客遭沖走受傷

2019-08-01 18:24

香港反送中示威 川普稱為「騷亂」

2019-08-02 05:36

陸官媒：自由行也是惠台 大陸不用熱臉貼冷屁股

2019-08-02 09:42

禁散客來台 蔡英文：中國犯了一連串決策性的戰略錯誤

2019-08-02 11:31

陸客自由行無預警喊停，卻獨留旅遊團...看懂中國的背後盤算

2019-08-02 11:56

時機敏感！港媒披露共軍大軍演 對台「南北雙演習」

2019-08-02 13:36

陸客自由行喊卡針對韓國瑜？ 張善政：讓蔡英文撿到槍

2019-08-02 11:50

來台陸客自由行喊卡 墾丁旅宿店明年恐再現拋售潮

2019-08-01 19:35

自由行喊卡 陸委會以「兩個是誰」回應國台辦

2019-08-01 18:21

韓國瑜批蔡拿不出成績單 「政治泡麵」心態刺激大陸

2019-08-01 21:58

政府祭36億國遊補助 業者：不如發行國民旅遊費券

2019-08-01 17:54

駐港部隊為何發布影片？ 中共外交部：那是定海神針

2019-08-01 16:50

香港反送中與建制派3日將同時上街 形成重大考驗

2019-08-01 20:22

C919大型客機104 完成首次試飛

2019-08-02 01:57

香港今明集會 下周一大罷工

2019-08-02 00:25

大陸限縮自由行 旅館業：勿讓被抽銀根尋短悲劇重演

2019-08-01 16:56

大陸電視劇播出沒有台灣的中國地圖 遭官方處分

2019-08-01 21:18

陸客自由行不來 業者說：好像每次總統大選年都如此

2019-08-01 16:50

喊停自由行 中共政法委刊文：蔡親美挺反送中

2019-08-02 12:28

輸不起轉生氣 中國少年冰球隊員群毆香港隊員

2019-08-01 18:14

網傳陸恐再限縮陸客 交通部：待查證

2019-08-01 21:08

胖手指或遭錯殺？中國旺旺股價一度暴跌近8％

2019-08-01 17:05

暫停陸客自由行 韓國瑜籲對岸和蔡英文走和平的路

2019-08-01 21:02

涉藏攻擊性武器 香港民族黨召集人陳浩天等8人被捕

2019-08-02 10:19

古裝、偶像劇 陸禁播100天

2019-08-02 00:25

續推「中國化」 北京下令餐館刪除阿拉伯文和伊斯蘭圖像

2019-08-01 17:10

陸客限縮擴大 傳近日將再限團客

2019-08-01 21:15

日本水果高價不願分外傭吃 港媽上網求救反被勸「大方點」

2019-08-01 21:21

解放軍拍片對港喊話：後果自負

2019-08-02 00:25

差點被帶去廈門…台貨輪撞陸軍艦 金門海巡成功救援

2019-08-02 00:25

是真愛？假富二代當街行搶 只為讓妻認清他離開

2019-08-01 17:04

為應付環保檢查！山東整座礦山遭刷綠漆

2019-08-01 17:06

傳北京抵制金馬獎 中國電影圈：也許有自我審查

2019-08-01 18:19

影／調戲加油站女員工遭拒 男子冷笑向機車點火

2019-08-02 13:30

影／96歲楊振寧談長壽秘訣：基因、經濟條件和走路

2019-08-02 16:02

中國封殺赴台自由行 台中市赴上海推廣轉招團客

2019-08-01 18:20

再一月就畢業！南航飛行學員在美墜機亡 引擎曾故障3次

2019-08-01 17:17

大陸拚5G商用 地方動起來

2019-08-01 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top