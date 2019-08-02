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影／中共空軍宣傳片 中俄轟炸機聯合巡航畫面首公開

2019-08-02 16:08聯合報 記者林宸誼╱即時報導

慶祝中共建軍70周年，中共空軍1日發布宣傳片「初心伴我去戰鬥」，展現空軍發展的新氣象。在宣傳片中，中共空軍主力戰機相繼亮相，一些重大任務畫面先後出現，疑似中俄轟炸機聯合巡航的畫面也首次公開。

環球時報報導，在2分鐘的宣傳片中，中共空軍現役先進戰機悉數亮相，包括殲20、殲16、殲11、殲10B/C、蘇35、蘇27、轟6K等機型，宣傳片並未顯現地空飛彈、雷達等部隊的戰鬥訓練場景，似乎是有意突出航空兵的戰鬥力主體地位。

宣傳片中，殲20是最耀眼的主角，該機是目前大陸國產最先進戰機，畫面在宣傳片中的時間佔到將近三分之一，其中第一個場景是殲20與一架疑似雙座型蘇27在同一機場，背景中則出現可能是轟6K等大型飛機的畫面。

影片中既有單機加力起飛的畫面，也有從艙內拍攝的疑似多機編隊飛行畫面以及與三代機、三代半戰機編隊飛行的畫面，殲-20被認為是能夠改變遊戲規則的中共空軍第四代戰機。

轟6K除了警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島巡航等畫面，還著重展現夜間、低能見度、低氣象條件下訓練和掛彈飛行場景，體現出轟炸機部隊的訓練難度不斷提高。

此外，宣傳片中多次出現中共空軍轟6K轟炸機，與俄羅斯空天軍圖95轟炸機相伴飛行的畫面。

中共國防部曾表示，中俄兩國空軍於7月23日在東北亞地區組織實施首次聯合空中戰略巡航，中方派出2架轟6K飛機，與俄方2架圖95飛機混合編隊，在日本海、東海有關空域按既定航線組織聯合巡航，宣傳片中的轟6K與圖95編隊飛行畫面非常符合這一特徵。

殲20在影片中佔據最大篇幅。圖/影片截圖
殲20在影片中佔據最大篇幅。圖/影片截圖
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疑似中俄轟炸機聯合巡航畫面。圖片擷取自環球網
疑似中俄轟炸機聯合巡航畫面。圖片擷取自環球網
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空軍中共戰機
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