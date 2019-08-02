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時機敏感！港媒披露共軍大軍演 對台「南北雙演習」

2019-08-02 13:36聯合報 記者羅印冲╱即時報導

昨天8月1日是中共解放軍建軍92周年，解放軍自上月29日在接近台灣的浙江舟山島和福建東山島同時舉行的軍演仍在繼續，香港明報透露，對台軍演僅為近期解放軍全國性軍演的一部分。

由於7月31日中共官方宣布暫停陸客來台自由行，中共政法委微信公號「長安劍」昨深夜刊文直指，大陸出手原因在於蔡政府親美以及表態力挺香港反送中，兩岸對立升級，台海情勢升溫之際，港媒進一步披露共軍大軍演訊息，時機敏感。

據香港明報報導，中共國防部日前主動公布演習訊息，稱根據今年全軍年度計劃作出的例行安排，將在東南沿海等海空域組織演習，並「一反常態」未提及演習「不針對任何特定目標」。從官方已公布3個演習區域來看，應屬於東部戰區和北部戰區的轄區。早前隸屬南部戰區的第74集團軍在官方微博也發放廣東湛江訓練場演習反恐的圖片。

報導指出，這次軍演由中共中央軍委聯合作戰指揮中心牽頭，旨在檢驗軍改後五大戰區的聯合協同作戰及反分裂、反介入等能力。

報導引述消息人士表示，這次軍演出動軍兵種不僅涉及解放軍傳統陸海空及火箭軍，還包括軍改後新成立的戰略支援部隊和聯勤保障部隊。消息並稱，共軍五大戰區都會參加，此舉旨在檢驗軍改後五大戰區的聯合作戰協同能力，以及解放軍各部在指揮、作戰、訓練、保障等方面的最新成果。

此外，軍演也檢驗解放軍在反分裂、反介入，維護主權和領土完整的能力，並據此演練新戰術和新戰法。

港媒披露共軍大軍演，包括對台「南北雙演習」。取自香港明報
港媒披露共軍大軍演，包括對台「南北雙演習」。取自香港明報
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解放軍演習中共
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