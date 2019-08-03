外媒：聯國糧農組織總幹事選舉中 中國砸重金「侵略式競選」

2019-08-03 07:32 世界日報 北京2日電



中國農業農村部副部長屈冬玉當選聯合國糧農組織總幹事，被外媒披露買票。 (新華社) 分享 facebook

中國農業農村部副部長屈冬玉當選聯合國糧食及農業組織（FAO）總幹事，成為該組織有史以來第一位中國籍總幹事。近日法國、義大利多家媒體披露，中國在6月的總幹事選舉中採取「侵略式競選」，在非洲就砸下重金約1.5億歐元(約11.47億人民幣、1.66億美元)，以取消債務等方式，換取會員國的選票，甚至要求成員國代表以手機拍照贊成票，以換取經濟援助。

屈冬玉打敗歐洲支持的法國候選人凱瑟琳·卡特琳以及美國支持的喬治亞候選人大衛·基爾瓦利澤，從191張選票中獲得108票，1日走馬上任。

自由亞洲電台報導，屈冬玉於糧農組織史無前例的在第一輪就壓倒性獲勝，英法媒體都指出，顯示中國在聯合國機構中占據戰略性職位的真正作戰計畫，不只多層面為「一帶一路」做準備，也意在主導「遊戲規則的設定」，對國際秩序的影響更為重大。

報導並引述法國諷刺性周報「鴨鳴報」披露，中國「侵略式競選」在非洲就砸下重金約1.5億歐元。其中喀麥隆本要推出代表非洲的候選人梅迪·穆恩圭，但中國以7000萬歐元的價碼，打消了喀麥隆的念頭。

報導說，據法國外交人員估計，象牙海岸獲得了3000萬歐元，查德獲3800萬歐元，中非共和國獲2400萬歐元，剛果也獲免除1800萬歐元的債務。輿論報也指出，塞爾維亞取得進入中國牛奶和肉品市場的權利，秘魯則獲准其穀物進入中國。

輿論報特別強調，中國要求這些國家的代表在投票間內，用手機拍下他們圈選的選票，以作為匯款的證明。

屈冬玉當選後，中國外交部長王毅高調感謝非洲國家。輿論報引述凱瑟琳·卡特琳表示，這已不是屈冬玉的競選，而是北京當局。