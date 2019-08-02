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北京3新政 便利外籍高端人才出入境

2019-08-02 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為吸引更多的外籍人才、外國優秀青年和外籍華人在北京創新創業、投資興業、學習工作，北京在先行先試9項出入境便利政策之後，於8月1日再推出3項新政，內容包括在國內科研院校等機構工作的外籍高層次人才可兼職創新創業等措施。

北京市公安局出入境管理局8月1日通報稱，從即日起，北京市公安局出入境接待大廳、中關村外國人接待大廳和朝陽、石景山、通州、順義外國人服務大廳這6個外國人出入境接待場所，全面開始實施12項移民出入境便利措施。

由國家移民管理局部署的12項政策措施中，有9項已於2016年先後在北京先試先行，為廣大涉外企業引進外籍技術、管理人才，吸引外國人來華創新創業，提供了政策支持。

12項政策措施中，有3項在北京首次實施，內容包括在國內重點高等院校、科研院所和知名企業工作的外籍高層次人才，經工作單位和兼職單位同意並向公安機關出入境管理部門備案，可兼職創新創業。國內知名企業和事業單位邀請來中國實習的境外高校外國學生，憑邀請單位函件和高校就讀證明等材料，可向公安機關出入境管理部門申辦有效期1年的簽證進行實習。在外國人較集中地方推進建立移民事務服務中心（站點），搭建移民交流互動平台。

北京市公安局出入境管理局負責人表示，這些便利措施將有利於鼓勵在國內科研院校等機構工作的外籍高層次人才實施兼職創新創業，支持國內重點高校畢業的外國優秀留學生進行創新創業。

需要說明的是，外籍高層次人才簽證證件自受理次日起3個工作日辦結，其他簽證證件自受理次日起7個工作日辦結。永久居留申請審批期限為180日，中關村外籍高層次人才永久居留申請審批期限為50個工作日。

自2016年起，北京已為外籍企業家、投資者、技術管理人員等簽發簽證、居留許可2萬餘人次，受理在華永久居留1000餘人次。

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