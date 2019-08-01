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金馬執委會：競賽問題 入圍記者會回應

2019-08-01 19:26中央社 台北1日電

中國安排第29屆「金雞百花電影節」落腳廈門，與金馬獎頒獎典禮同日舉行，台灣導演李...
中國安排第29屆「金雞百花電影節」落腳廈門，與金馬獎頒獎典禮同日舉行，台灣導演李行痛批「自不量力」。圖／聯合報系資料照片
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行政院今天表示，中國片面限制中國影人參加金馬獎，是中國方面的損失。對此，台北金馬影展執委會表示，關於今年競賽的一切問題，將於10月1日的金馬獎入圍記者會公開回應。

第56屆金馬獎報名於昨日截止，台灣媒體傳出去年金馬獎最大贏家中國導演張藝謀的新片「一秒鐘」，將不參加本屆金馬獎。

對於張藝謀新作不參加今年金馬獎，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），今天下午受訪時表示，中國片面限制中國藝人或影視工作者參加台灣與國際知名的影展，是中國方面的損失。中國不該以政治打壓藝術創作與言論自由。

對於中國導演張藝謀新作「一秒鐘」無法參賽，以及今年金馬獎競賽報名狀況是否有受兩岸政治考量影響，金馬執委會接受中央社記者訪問僅表示，由於現在金馬獎已進入評審階段，金馬執委會現階段依照競賽規章，不會對今年的報名狀況，以及哪一部片有無報名，做出任何評論。

金馬執委會表示，一切的問題，將會在10月1日舉行的第56屆金馬獎入圍名單公佈記者會上，一並公開回應。

2018年第55屆金馬獎頒獎典禮，因最佳紀錄片得主「我們的青春，在台灣」導演傅榆在得獎致詞時提到，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，意外觸動兩岸敏感政治神經。頒獎典禮結束後，更一度傳出中國影視主管單位下令，禁止中國電影報名第56屆金馬獎，但隨即遭中國當局公開否認，並駁斥為假新聞。

但中國今年仍安排第29屆「金雞百花電影節」落腳廈門，並將官方色彩濃厚的「中國電影金雞獎」頒獎典禮，安排在11月23日，與金馬獎頒獎典禮同日舉行，制約金馬獎的意味濃厚，此舉亦遭長期致力兩岸電影產業交流的資深台灣導演李行痛批「自不量力」。

而中央社記者訪問3名知情的台灣電影產業人士，他們皆透露，中國當局軟性制約中國片與兩岸合拍片報名金馬獎，並非假新聞，但因為一切都是透過非正式管道傳達訊息，沒有白紙黑字，難以證實，但這是台灣電影業界都知道的現在進行式。

其中一名台灣電影人認為，金馬獎在兩岸三地有著崇高地位，儘管中國當局「軟性勸導」，仍有不少中國電影以鴨子划水的方式，各自尋找方法，在本屆金馬獎努力。但他也指出，沒有拿到俗稱「龍標」的電影公映許可證的影片，可能還是會小心評估是否參加金馬獎。這名電影人認為，中國的軟性抵制，對今年的金馬獎影響應該不大。

而今年金馬獎是否將受中國政治因素影響賽況，將在10月1日舉辦的金馬獎入圍名單公佈記者會見真章。

電影行政院金馬執委會
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