陸委會民調：逾8成民眾拒絕「一國兩制台灣方案」

2019-08-01 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會今日發布例行民調顯示，有超過8成民眾支持政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主（80.2%）。圖/交通部觀光局提供 分享 facebook 陸委會今（1）日發布例行民調顯示，有超過8成民眾支持政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主（80.2%）。

民調顯示，有近9成民眾不贊成中共「一國兩制」主張（88.7%），反對其不承諾放棄對台使用武力（87.8%），以及高度不認同長期以來對我外交打壓（88.4%）。

陸委會指出，民意認為中共當局對我政府與民眾不友善態度，已分別提升至65.5%、51.4%。陸委會強調，拒絕「一國兩制」已是「台灣共識」，中共對台武力侵略及外交打壓，台灣人民絕不接受。

陸委會指出，民眾大多反對北京當局對台灣進行統戰滲透拉攏、分化台灣社會（85.9%），逾6成民眾贊成政府完成國安五法的修正，逐步完善「民主防護網」（61.4%）。民調反映政府反制中共消滅中華民國的政策主張與作為，獲得多數民意肯定。

對於近期香港因為修訂「逃犯條例」引發數百萬人遊行抗議，有6成以上民眾肯定政府支持香港民眾維護自由法治及人權（64.7%）。在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（87.3%），維持長期穩定態勢。

陸委會強調，中華民國是主權國家，中共所謂的「一國兩制」充滿謊言及假象，其操作反民主、反和平的粗暴行徑，是破壞兩岸和平的最大亂源。

陸委會表示，這項調查是委託國立政治大學選舉研究中心，在7月25日至29日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,095份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。