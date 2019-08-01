政府祭36億國遊補助 業者：不如發行國民旅遊費券

2019-08-01 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



中國大陸限縮來台自由行，交通部長林佳龍表示今年第四季將投入36億元推動國旅秋冬遊獎勵方案，對此南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎表示，對業者而言，或多或少是有幫助的，但「給魚吃，不如給他釣竿」，畢竟業者全靠補助而生，會疲乏下去，旅客才是旅宿業者的源頭活水，如果國人留在國內的消費意願不高，國內旅遊市場不健全，有再多的補助也很難救回失去消費的國旅客人。

林志穎身兼南投縣旅館公會理事長及溪頭妖怪村長，最近暑斯更舉辦「魔神祭」活動，就是結合山林傳說，加上本身的創意，大玩鬼月的禁忌話題，希望能以特色挽回民眾的出遊意願，也是以釣竿來釣魚例子，讓大家一同上山吹天然冷氣，更能好好地狂歡一下，造成一房難求的景象。

林志穎說，看著每年數百萬的國人出國觀光，其實台灣真的好好玩，主管機關要思考如何將國旅客人留在國內，創造良好的國民旅遊環境與市場，特別是以政府機關的國民旅遊卡而言，對旅宿業者所能發揮的功效不大，各機關應重新審視檢討使用方式。