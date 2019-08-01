陸暫停自由行 林佳龍：專制國家才會綁架國民威脅他人

2019-08-01 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



大陸昨天宣布全面暫停來台自由行，交通部長林佳龍今天受訪時表示「只有專制國家才會綁架自己的國民來威脅他人。」他說，這次暫停陸客來台開宗明義就說是因為鑑於兩岸關係變化，他強調，透過限制自己人民的自由行動來影響台灣，是無法得逞的，一次次經驗我們也能產生對策，這次也會與所有旅遊業者並肩作戰。

交通部連年加碼補助觀光，去年「前進宜花東高屏暖冬遊」投入8.3億、「擴大國旅暖冬遊」投入13億、「春遊專案」投入6.8億，總計已超過29.9億，觀光局被業界稱為「補助局」，這次再推出秋冬補助方案再度引發爭議，外界認為補助國旅無法彌補陸客不來的缺口。

不過對此，林佳龍表示「這是錯誤的說法」，國旅效益是客觀指標，投入36億元會創造256億元效益，國際旅客會不斷增加、總產值也會增加，交通部也不是只做國旅，這次不只觀光局，比如小鎮旅遊結合地方創生，農委會有輔導農漁會特產，文化部有很多地方文史團體導覽，還有生態教育等。

林佳龍說，每次提出來都有學者或業者以偏概全，但離島觀光也都認為成效很好，不能讓少數批評蓋過絕大多數正面支持的聲明，政策有其效益也跟其他措施可整合，有加乘效應。

對於大陸一宣布暫停自由行，交通部隨之推出秋冬補助是否有備而來？交通部長林佳龍表示，交通部研判今年下半年，大陸可能會停止陸客來台，因此他上任後在總統指示、院長支持下展開規畫，方案能在第一時間提出來，一方面能安定人心，另一方面藉此機會，達到年度觀光客人數目標，能再突破1120萬人，國內國旅人數也藉由秋冬遊方案，可增加768萬人次，創造256億效益。

林佳龍表示，秋冬方案還會加碼，包含經濟部、農委會、客委會、原民會等單位都會加入，一方面能擴大內需，效益也相當大，會再更具體後對外報告。他強調，外界關心是否只有擴大國旅，事實上觀光局對吸引國際旅客來台也有一系列作法，包含簡化簽證、加強行銷，雖然去年減少陸客，但總人數國際旅客入境增加，今年目標雖有暫停陸客自由行，但減少的人數可從國際旅客補回來。

林佳龍說，國際旅客來台分布，大陸、日韓、港澳、東協各占四分之一，過去倚賴陸客到四成，現在降下來也能增加國際旅客來台空間，這對台灣觀光環境提升也能同時進行，我們早有因應，也希望化危機為契機。他說，今年上半年已經有598萬人次國際觀光客，受到陸客影響目標還是設定超越去年，估計可達到1120萬人次，陸客影響一定有，會從國旅及國際觀光客入境補上。