陸委會大陸情勢研析報告 陸學者嘲諷令人噴飯

2019-08-01 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



針對陸委會日前發布的「今年第2季大陸情勢研判報告」，上海台灣研究所所長俞新天今（1）日在「環球時報」撰文痛批陸委會報告充滿對大陸的無知。

俞新天指出，陸委會妄評中國大陸情勢，該書面報告讀之令人噴飯。

俞新天表示，為什麼民進黨當局和綠媒閉眼亂說？原因很簡單。首先，瞞天過海，在兩岸之間製造隔閡與仇恨。以蔡英文為首的民進黨當局大搞政治追殺和意識形態鬥爭，不顧經濟與民生，已經天怨人怒。但蔡英文不思改弦更轍，卻一再宣揚自己的政績，把出境走私都推給前任馬英九，貽笑大方。

俞新天指出，台灣當局對香港「占中行動」、「反送中」見獵心喜，以為可撿到反對一國兩制的槍炮，其實只是根稻草。至於報告中攻擊大陸經濟增長走弱、貧富差距擴大，逾5億人零存款，唱衰大陸和大陸人民，可惜事實完全不符陸委會的想像和願望。

他認為，民進黨把一切歸之於大陸打壓，妄想進一步在兩岸交流中築牆阻擋，在兩岸人民中製造隔閡與仇恨。其次，挾洋自重，甘為美國牽制中國大陸的戰略馬前卒。最後，孤注一擲，在大選前夕進行殊死搏鬥，以便拉高人氣，爭取連任。