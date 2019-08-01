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因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

陸配探親資格放寬 台南新住民火速送件

2019-08-01 13:51中央社 台南1日電

內政部今天起放寬中國大陸配偶親屬來台短期探親資格，新住民寧家榮上午就到移民署台南市第二服務站送件。到場關心的內政部次長陳宗彥表示，修法展現台灣與中國不同人權價值。

原籍遼寧、於民國95年嫁到台灣的寧家榮接受媒體訪問時表示，從小與弟弟的感情很好，曾在3年前申請讓弟弟與弟媳跟著父母親一起到台灣探親；但當時的規定不允許弟媳過來，就放棄那次的申請。這次得知政府修改規定，馬上就著手準備，希望安排家人在年底跨年、或農曆過年期間到台灣來聚一聚。

寧家榮表示，父母親一開始並不贊成她嫁到台灣來，覺得太遠、又是個陌生的環境，但她仍堅持自己的想法。後來包括婚禮、生小孩、坐月子，雖然父母親很想來參與，但礙於當時法規，都無法成行。心裡對家人總是有一份虧欠感，現在有機會就想要好好彌補。

她說，等待許久等到開放，很高興政府可以了解陸配的需求，這是好的開始。未來希望有更多政策是對新住民和陸配更加友善，包括進修與學歷認證等。

陳宗彥接受媒體訪問時提到，歷經多年來的討論修訂，今天起放寬陸配親屬來台短期探親的資格。像是原先限台灣人民三親等內的血親才能來台，放寬為三親等內血親的配偶；例如大嫂、孫媳婦、姐夫也能探親。今天除了台南外，桃園也有人送件申請，可見這次修法確實符合需求。

陳宗彥表示，昨天中國對來台自由行的旅客做了一些取消，兩相對比之下，突顯台灣對人權及民主自由價值的重視。經統計陸客來台自由行數量逐年增加，且年輕人比例愈來愈高。中國對自由行採取限縮，凸顯出害怕他們的人民來台灣後，感受到台灣的民主自由。

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