停自由行 環時胡錫進：應以國家利益為重 不應抱怨

2019-08-01 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進就事件刊文表示，兩岸出現合作上的倒退，責任完全在台當局一方，大陸主動採取撤回或降低某項合作的決定，一定有不得已的重大原因，目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而大家應以國家利益為重，不應有所抱怨。

胡錫進指出，大陸方面就暫停赴台個人遊的決定，只以「鑑於當前兩岸關係」這幾個字作解釋，他無法亂猜官方到底怎麼打算的，但蔡英文當局一段時間以來猛踩兩岸關係，不斷強化對抗大陸的姿態，積極充當美國打壓中國大陸的籌碼，對兩岸各種交流注定會造成破壞和侵蝕，「兩岸如果出現合作上的倒退不值得大驚小怪，而且責任完全在台當局一方。」

他強調，大陸方面一直積極推動擴大兩岸交流，如果陸方主動採取撤回或降低某項合作的決定，相信一定有「不得已的重大原因」，這樣做的目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而且這樣的決定會經反覆斟酌，預先充分考慮對大陸民眾會否造成負面影響。

胡錫進又道，作為大陸人，他主張在這個時候以國家利益和公眾利益為重，有想以自由行方式去台灣旅遊的人，會因這一決定在一段時間裡感受到不便，但對他們中的絕大部分人來説，這只是很小的遺憾，並不會對他們的生活方式和旅遊愛好造成什麼大的衝擊，調整旅遊計劃對他們不是什麼難事。