親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

停自由行 環時胡錫進：應以國家利益為重 不應抱怨

2019-08-01 13:23聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進就事件刊文表示，兩岸出現合作上的倒退，責任完全在台當局一方，大陸主動採取撤回或降低某項合作的決定，一定有不得已的重大原因，目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而大家應以國家利益為重，不應有所抱怨。

胡錫進指出，大陸方面就暫停赴台個人遊的決定，只以「鑑於當前兩岸關係」這幾個字作解釋，他無法亂猜官方到底怎麼打算的，但蔡英文當局一段時間以來猛踩兩岸關係，不斷強化對抗大陸的姿態，積極充當美國打壓中國大陸的籌碼，對兩岸各種交流注定會造成破壞和侵蝕，「兩岸如果出現合作上的倒退不值得大驚小怪，而且責任完全在台當局一方。」

他強調，大陸方面一直積極推動擴大兩岸交流，如果陸方主動採取撤回或降低某項合作的決定，相信一定有「不得已的重大原因」，這樣做的目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而且這樣的決定會經反覆斟酌，預先充分考慮對大陸民眾會否造成負面影響。

胡錫進又道，作為大陸人，他主張在這個時候以國家利益和公眾利益為重，有想以自由行方式去台灣旅遊的人，會因這一決定在一段時間裡感受到不便，但對他們中的絕大部分人來説，這只是很小的遺憾，並不會對他們的生活方式和旅遊愛好造成什麼大的衝擊，調整旅遊計劃對他們不是什麼難事。

他續指，中國在哪個方向上都不是動蕩的主動製造者，但必須展現回應各種戰略挑釁的強大能力。如果為了這一國家利益而需要個人作出諸如調整旅遊計劃的協助，大家責無旁貸，不應有所抱怨。「我相信，絕大多數人都不會因為一段時間內無法自由行去台灣而產生誇大的抱怨。」

中共官媒環時總編輯胡錫進撰文稱，停止陸客自由行，大陸民眾應以國家利益為重，不應抱...
中共官媒環時總編輯胡錫進撰文稱，停止陸客自由行，大陸民眾應以國家利益為重，不應抱怨。（FT中文網）
分享

自由行蔡英文
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

陸客自由行喊卡 南航：飛台機票免費退票

2019-08-01 12:53

解放軍報：不惜一切代價堅決捍衛祖國統一

2019-08-01 11:27

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

美司法部控忠旺劉忠田逃稅18億美元

2019-08-01 11:07

中國電影「禁」不停 影視產業雪崩虧損

2019-08-01 10:26

嚴控影視 中共宣布限制古裝劇、偶像劇

2019-08-01 10:16

習近平晉升十位中共上將

2019-08-01 09:59

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

台貨輪與陸海警擦撞 拒去廈門 公海僵持

2019-07-31 23:57

美官員：共軍在港邊境集結 白宮關切

2019-07-31 23:57

禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作

2019-07-31 21:10

中共商務部：年內結束RCEP談判

2019-07-31 17:38

中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海

2019-07-31 15:47

陸修訂歷史教科書：強調南海台灣主權 灌輸大一統意識

2019-07-31 13:22

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

歐盟促請中共釋放六四天網創辦人黃琦

2019-07-31 09:29

貧富差距犯禁忌？韓影「寄生上流」 陸影展撤映

2019-07-31 00:07

中共中央政治局定調 不以房地產作為短期刺激手段

2019-07-30 21:25

中國天網黃琦3度入獄 外界憂難再重獲自由

2019-07-30 21:10

總是惹塵埃 一次看懂中國孔子學院爭議

2019-07-30 18:53

中美貿談前夕 習近平喊話：保持定力、堅定底氣

2019-07-30 18:03

蔡英文過境美、川普對台軍售…解放軍軍演傳跨台海中線

2019-07-30 15:28

4共艦演訓後 又有2共艦穿越宮古島海域

2019-07-30 12:41

李鵬告別式 江澤民、習近平到場送行 胡錦濤缺席引揣測

2019-07-30 11:44

香港2巴士相撞 司機被困至少77人受傷

2019-07-30 11:19

共軍高幹休養所「換防」 將移交地方

2019-07-30 00:50

七常委出席李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤未到

2019-07-30 00:19

江澤民出席李鵬告別式 胡錦濤未現身引關注

2019-07-29 22:50

李鵬告別式 江澤民出席胡錦濤缺席引揣測

2019-07-29 22:20

炎黃春秋前總編：中共執政暴力說了算 至今不變

2019-07-29 21:42

中共向梵蒂岡釋善意？官方天主教愛國會主席訪比利時

2019-07-29 20:39

「六四屠夫」李鵬今火化：壟斷中國水電的家族鬆動？

2019-07-29 20:30

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海

2019-07-31 15:47

陸客來台人數限縮 為什麼大陸這次出手這麼重？

2019-07-31 21:53

陸禁自由行來台 林佳龍：投入36億推動秋冬國旅補助

2019-07-31 16:58

大陸全面限縮自由行 南投觀光業嘆「完蛋了！」

2019-07-31 15:48

即時快評：陸客自由行喊卡 對蔡政府正式攤牌

2019-07-31 16:43

中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行

2019-07-31 14:15

陸客自由行喊卡 觀光業：霸王級寒流來了

2019-08-01 00:25

「我當你同胞、你當我錢包」人民日報引網友言這麼說

2019-07-31 22:24

因「當前兩岸關係」大陸證實8/1起暫停陸客自由行

2019-07-31 14:22

陸全面暫停來台自由行 我砸36億補助國旅救觀光

2019-07-31 23:56

陸限縮自由行 韓國瑜喊話：台灣人民並不等於民進黨

2019-07-31 17:51

暫停陸客來台自由行後 距離軍事行動還有多遠？

2019-07-31 22:51

陸客自由行暫停 陸委會：嚴正譴責陸方片面破壞協議

2019-07-31 17:03

「中國把觀光客當飛彈」 張景森：觀光轉型差不多了

2019-07-31 19:28

陸客自由行申辦「最後一天」 各地公安局大排長龍

2019-07-31 16:52

陸證實明起限縮自由行旅客 觀光局長說話了

2019-07-31 15:48

中共解放軍駐港部隊發布宣傳片 展示反恐鎮暴能力

2019-08-01 02:05

禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作

2019-07-31 21:10

女失蹤29年後終與家人團聚 原來拐賣者是舅舅

2019-07-31 16:29

8月1日大陸禁47城市自由行 「淡季更淡」衝擊庶民經濟

2019-07-31 16:12

新聞眼／暗箭變明槍 陸施壓劍指美台

2019-08-01 00:23

高顏值網紅關濾鏡「見光死」變大媽！自毀式宣傳讓粉絲激升62萬

2019-07-31 21:30

香港反送中幕後推手 董建華點名台灣美國

2019-07-31 16:29

影／光頭警長持霰彈槍瞄準示威者 港警：自保、非實彈

2019-07-31 18:20

8月起陸客來台自由行暫停 觀光局回應了

2019-07-31 15:33

陸禁自由行！觀光業恐迎寒冬 民眾看法兩極

2019-08-01 12:00

陸客自由行暫停 蔡適應：自由國度難以理解

2019-07-31 20:04

內蒙古銀河現身！肉眼就能飽覽所有夏季星座

2019-07-31 22:15

陸客自由行突喊卡 觀光業面臨霸王級寒流

2019-07-31 23:35

大陸片面暫停自由行 綠委：有需要一家親嗎？

2019-07-31 23:28

陸客來台自由行暫停 政院呼籲中國政府放下鴨霸心態

2019-07-31 17:19

陸明起停發自由行通行證 上海今湧現人潮搶辦

2019-07-31 16:17

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

暫停陸客來台自由行 學者：與反送中及大選有關

2019-07-31 21:05

陸客自由行喊卡 陸委會：片面破壞協議 嚴正抗議和讉責

2019-07-31 16:47

駐港部隊司令以「七個堅決」回應反送中街頭抗爭

2019-08-01 10:17

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

【重磅快評】自由行一刀切斷 告別惠台的哀的美敦書

2019-08-01 11:59

陸限縮來台自由行 楊鎮浯：金馬遊簽證應區隔處理

2019-07-31 20:04

陸客自由行暫停來台 黃偉哲：第一個GG的是韓國瑜

2019-08-01 12:09
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top