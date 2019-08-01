解放軍報：不惜一切代價堅決捍衛祖國統一

2019-08-01 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共解放軍報，在中共「建軍節」刊出專文稱，中國必須統一，也必然統一。如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。

這篇署名中共軍科院戰爭研究院研究員鄧碧波、陳 岳的文章稱，實現國家完全統一是實現中華民族偉大復興的必然要求。沒有實現祖國完全統一，就談不上真正意義上的民族復興。從歷史上看，台灣的命運始終與祖國的興衰緊密相連。祖國完全統一既是中華民族的共同夙願，更是沒有任何人能夠阻擋的浩蕩潮流。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。

文章稱，「台獨」分裂活動和外部勢力干涉註定會失敗。白皮書強調，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊推行「去中國化」「漸進台獨」，圖謀推動「法理台獨」，強化敵意對抗，挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。

而外部勢力視台灣為「棋子」，企圖「以台製華」，遏制中國和平發展。但無論「台獨」分裂分子和外部勢力怎麼折騰，都改變不了台灣是中國的一部分這一國際社會普遍共識。兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。台灣的前途只有一條，就是與祖國統一，「台獨」分裂勢力倒行逆施，對外部勢力抱有不切實際的幻想，必然會撞得頭破血流。

文章最後說，中國軍隊將不惜一切代價堅決捍衛祖國統一。台灣問題事關中國主權和領土完整，中國願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但是，面對外部干涉勢力把台灣從中國分裂出去的圖謀，面對極少數「台獨」分裂分子的猖獗行徑，中國軍隊作為維護國家安全的堅強柱石，必須做好一切準備，為捍衛國家主權、統一、領土完整提供戰略支撐。