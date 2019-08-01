政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



觀光局才結束春遊補助，因申請細節繁瑣，又有「合法旅宿、非法房間」的問題，讓有的旅行業者沒拿到補助，甚至虧損。昨天交通部長林佳龍表示將再推暖冬遊補助，業者表示，若要補助就實質補助，不要凌遲業者。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，觀光產業需要有穩定、前瞻的政策，政府可以有動作協助產業，但是現在看不到策略，卻一直拿納稅人的錢來補助，且已經成為常態，不能這樣子。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，他一直反對政府提出春遊、暖冬遊這些補助，他說，現在觀光局變成補助局，好像推動觀光永遠都只有撒錢，難道沒有別的東西了嗎？

旅行公會全聯會國旅委員會召集人林義順表示，如果補助有效還可以，可是之前的春遊不但沒有效，執行率可能不到四成，還造成業界困擾，形同凌遲，這樣的補助不如不要。