美司法部控忠旺劉忠田逃稅18億美元

2019-08-01 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸上市公司中國忠旺創辦人劉忠田被美國司法部起訴，指控他串謀走私鋁材入境，逃避18億美元關稅。

據香港信報財經網，位於洛杉磯的美國檢察官辦公室發聲明，指劉忠田及與中國忠旺公司有關人士欺瞞美國海關，逃避2011年由中國出口到美國的擠壓鋁材徵收關稅。

55歲的劉忠田、中國忠旺及數名被告，遭洛杉磯大陪審團以24項罪名起訴。