親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

組黨理念親說明 柯文哲：以台灣為民以民眾為本

MLB／731大限最震撼交易 太空人補進葛蘭基

習近平晉升十位中共上將

2019-08-01 09:59聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共「八一建軍節」前夕，中共中央軍委主席習近平昨天在中共國防部，即北京「八一大樓」，晉升十名上將。

據新華社，獲晉升的包括︰中央軍委裝備發展部部長李尚福、南部戰區司令員袁譽柏、西部戰區政委吳社洲、北部戰區政委范驍駿、中部戰區政委朱生嶺、海軍司令員沈金龍、海軍政委秦生祥、空軍司令員丁來杭、國防大學校長鄭和、武警部隊政委安兆慶。

習近平向他們頒發命令狀，並握手祝賀。十位新上將向習敬禮，儀式結束之後，習近平跟他們合影。

中共「八一建軍節」前夕，中共中央軍委主席習近平晉升十名上將。（星島網）
中共「八一建軍節」前夕，中共中央軍委主席習近平晉升十名上將。（星島網）
分享

習近平中共海軍
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

中國電影「禁」不停 影視產業雪崩虧損

2019-08-01 10:26

嚴控影視 中共宣布限制古裝劇、偶像劇

2019-08-01 10:16

王丹：陸自由行禁令會是政治人物的照妖鏡

2019-08-01 10:31

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

台貨輪與陸海警擦撞 拒去廈門 公海僵持

2019-07-31 23:57

美官員：共軍在港邊境集結 白宮關切

2019-07-31 23:57

禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作

2019-07-31 21:10

中共商務部：年內結束RCEP談判

2019-07-31 17:38

中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海

2019-07-31 15:47

陸修訂歷史教科書：強調南海台灣主權 灌輸大一統意識

2019-07-31 13:22

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

歐盟促請中共釋放六四天網創辦人黃琦

2019-07-31 09:29

貧富差距犯禁忌？韓影「寄生上流」 陸影展撤映

2019-07-31 00:07

中共中央政治局定調 不以房地產作為短期刺激手段

2019-07-30 21:25

中國天網黃琦3度入獄 外界憂難再重獲自由

2019-07-30 21:10

總是惹塵埃 一次看懂中國孔子學院爭議

2019-07-30 18:53

中美貿談前夕 習近平喊話：保持定力、堅定底氣

2019-07-30 18:03

蔡英文過境美、川普對台軍售…解放軍軍演傳跨台海中線

2019-07-30 15:28

4共艦演訓後 又有2共艦穿越宮古島海域

2019-07-30 12:41

李鵬告別式 江澤民、習近平到場送行 胡錦濤缺席引揣測

2019-07-30 11:44

香港2巴士相撞 司機被困至少77人受傷

2019-07-30 11:19

共軍高幹休養所「換防」 將移交地方

2019-07-30 00:50

七常委出席李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤未到

2019-07-30 00:19

江澤民出席李鵬告別式 胡錦濤未現身引關注

2019-07-29 22:50

李鵬告別式 江澤民出席胡錦濤缺席引揣測

2019-07-29 22:20

炎黃春秋前總編：中共執政暴力說了算 至今不變

2019-07-29 21:42

中共向梵蒂岡釋善意？官方天主教愛國會主席訪比利時

2019-07-29 20:39

「六四屠夫」李鵬今火化：壟斷中國水電的家族鬆動？

2019-07-29 20:30

李鵬八寶山告別式 料習近平現身現場戒備森嚴

2019-07-29 13:23

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海

2019-07-31 15:47

大選近！ 陸8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次

2019-07-31 13:21

陸客來台人數限縮 為什麼大陸這次出手這麼重？

2019-07-31 21:53

陸禁自由行來台 林佳龍：投入36億推動秋冬國旅補助

2019-07-31 16:58

大陸全面限縮自由行 南投觀光業嘆「完蛋了！」

2019-07-31 15:48

響應全港大塞車 港星下令員工：誰準時上班就處分誰

2019-07-31 10:38

即時快評：陸客自由行喊卡 對蔡政府正式攤牌

2019-07-31 16:43

中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行

2019-07-31 14:15

「我當你同胞、你當我錢包」人民日報引網友言這麼說

2019-07-31 22:24

因「當前兩岸關係」大陸證實8/1起暫停陸客自由行

2019-07-31 14:22

陸客自由行喊卡 觀光業：霸王級寒流來了

2019-08-01 00:25

陸全面暫停來台自由行 我砸36億補助國旅救觀光

2019-07-31 23:56

陸客自由行暫停 陸委會：嚴正譴責陸方片面破壞協議

2019-07-31 17:03

陸限縮自由行 韓國瑜喊話：台灣人民並不等於民進黨

2019-07-31 17:51

「中國把觀光客當飛彈」 張景森：觀光轉型差不多了

2019-07-31 19:28

暫停陸客來台自由行後 距離軍事行動還有多遠？

2019-07-31 22:51

【重磅快評】軍隊鎮壓香港 是核武還是自殺炸彈

2019-07-31 11:01

陸證實明起限縮自由行旅客 觀光局長說話了

2019-07-31 15:48

陸客自由行申辦「最後一天」 各地公安局大排長龍

2019-07-31 16:52

禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作

2019-07-31 21:10

女失蹤29年後終與家人團聚 原來拐賣者是舅舅

2019-07-31 16:29

8月1日大陸禁47城市自由行 「淡季更淡」衝擊庶民經濟

2019-07-31 16:12

中共解放軍駐港部隊發布宣傳片 展示反恐鎮暴能力

2019-08-01 02:05

新聞眼／暗箭變明槍 陸施壓劍指美台

2019-08-01 00:23

8月起陸客來台自由行暫停 觀光局回應了

2019-07-31 15:33

影／光頭警長持霰彈槍瞄準示威者 港警：自保、非實彈

2019-07-31 18:20

高顏值網紅關濾鏡「見光死」變大媽！自毀式宣傳讓粉絲激升62萬

2019-07-31 21:30

香港反送中幕後推手 董建華點名台灣美國

2019-07-31 16:29

內蒙古銀河現身！肉眼就能飽覽所有夏季星座

2019-07-31 22:15

陸客自由行暫停 蔡適應：自由國度難以理解

2019-07-31 20:04

陸客來台自由行暫停 政院呼籲中國政府放下鴨霸心態

2019-07-31 17:19

大陸片面暫停自由行 綠委：有需要一家親嗎？

2019-07-31 23:28

陸明起停發自由行通行證 上海今湧現人潮搶辦

2019-07-31 16:17

陸客自由行突喊卡 觀光業面臨霸王級寒流

2019-07-31 23:35

台客搖滾走紅大陸 就像春藥「讓你想和心上人接吻」

2019-07-31 11:00

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

暫停陸客來台自由行 學者：與反送中及大選有關

2019-07-31 21:05

陸客自由行喊卡 陸委會：片面破壞協議 嚴正抗議和讉責

2019-07-31 16:47

陸限縮來台自由行 楊鎮浯：金馬遊簽證應區隔處理

2019-07-31 20:04

停陸客自由行 李勘：憂來台政治庇護

2019-07-31 17:00
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top