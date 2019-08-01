親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

金融海嘯以來首見！美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41聯合報 記者張加╱即時報導

對於中國大陸限縮陸客赴台自由行，美國國務院官員31日呼籲兩岸進行建設性對話。

國務院一名發言人31日以背景說明方式指出，兩岸和平與穩定符合美國的長遠利益，台海兩岸了解這些利益的重要性，並為建立和平與穩定的基礎而努力，至為重要。

該發言人表示，美方鼓勵北京與台北進行建設性對話，尋求台海兩岸人民可以接受的和平方式解決分歧。

根據中國大陸文化和旅遊部網站，海峽兩岸旅遊交流協會公告表示，鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起，暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。

日月潭是陸客必遊景點之一，大陸全面限縮自由行，讓南投觀光業者大喊完蛋了。圖／本報...
日月潭是陸客必遊景點之一，大陸全面限縮自由行，讓南投觀光業者大喊完蛋了。圖／本報資料照片
分享

國務院台海
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美官員：共軍在港邊境集結 白宮關切

2019-07-31 23:57

台貨輪與陸海警擦撞 拒去廈門 公海僵持

2019-07-31 23:57

禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作

2019-07-31 21:10

中共商務部：年內結束RCEP談判

2019-07-31 17:38

中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海

2019-07-31 15:47

陸修訂歷史教科書：強調南海台灣主權 灌輸大一統意識

2019-07-31 13:22

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

歐盟促請中共釋放六四天網創辦人黃琦

2019-07-31 09:29

貧富差距犯禁忌？韓影「寄生上流」 陸影展撤映

2019-07-31 00:07

中共中央政治局定調 不以房地產作為短期刺激手段

2019-07-30 21:25

中國天網黃琦3度入獄 外界憂難再重獲自由

2019-07-30 21:10

總是惹塵埃 一次看懂中國孔子學院爭議

2019-07-30 18:53

中美貿談前夕 習近平喊話：保持定力、堅定底氣

2019-07-30 18:03

蔡英文過境美、川普對台軍售…解放軍軍演傳跨台海中線

2019-07-30 15:28

4共艦演訓後 又有2共艦穿越宮古島海域

2019-07-30 12:41

李鵬告別式 江澤民、習近平到場送行 胡錦濤缺席引揣測

2019-07-30 11:44

香港2巴士相撞 司機被困至少77人受傷

2019-07-30 11:19

共軍高幹休養所「換防」 將移交地方

2019-07-30 00:50

七常委出席李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤未到

2019-07-30 00:19

江澤民出席李鵬告別式 胡錦濤未現身引關注

2019-07-29 22:50

李鵬告別式 江澤民出席胡錦濤缺席引揣測

2019-07-29 22:20

炎黃春秋前總編：中共執政暴力說了算 至今不變

2019-07-29 21:42

中共向梵蒂岡釋善意？官方天主教愛國會主席訪比利時

2019-07-29 20:39

「六四屠夫」李鵬今火化：壟斷中國水電的家族鬆動？

2019-07-29 20:30

李鵬八寶山告別式 料習近平現身現場戒備森嚴

2019-07-29 13:23

中共導彈驅逐艦西安號 參加俄羅斯海軍節接受檢閲

2019-07-29 10:09

李鵬遺體今火化 北京天安門廣場降半旗

2019-07-29 09:18

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海

2019-07-31 15:47

大選近！ 陸8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次

2019-07-31 13:21

美官員：大陸軍力已在香港邊界集結 白宮密切監視

2019-07-31 08:20

陸禁自由行來台 林佳龍：投入36億推動秋冬國旅補助

2019-07-31 16:58

響應全港大塞車 港星下令員工：誰準時上班就處分誰

2019-07-31 10:38

大陸全面限縮自由行 南投觀光業嘆「完蛋了！」

2019-07-31 15:48

即時快評：陸客自由行喊卡 對蔡政府正式攤牌

2019-07-31 16:43

中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行

2019-07-31 14:15

陸客來台人數限縮 為什麼大陸這次出手這麼重？

2019-07-31 21:53

因「當前兩岸關係」大陸證實8/1起暫停陸客自由行

2019-07-31 14:22

陸客自由行暫停 陸委會：嚴正譴責陸方片面破壞協議

2019-07-31 17:03

陸限縮自由行 韓國瑜喊話：台灣人民並不等於民進黨

2019-07-31 17:51

「我當你同胞、你當我錢包」人民日報引網友言這麼說

2019-07-31 22:24

【重磅快評】軍隊鎮壓香港 是核武還是自殺炸彈

2019-07-31 11:01

「中國把觀光客當飛彈」 張景森：觀光轉型差不多了

2019-07-31 19:28

陸證實明起限縮自由行旅客 觀光局長說話了

2019-07-31 15:48

陸客自由行申辦「最後一天」 各地公安局大排長龍

2019-07-31 16:52

反送中／港民聲援被捕人士 「光頭署長」持霰彈槍上膛瞄準人群

2019-07-31 09:27

女失蹤29年後終與家人團聚 原來拐賣者是舅舅

2019-07-31 16:29

禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作

2019-07-31 21:10

暫停陸客來台自由行後 距離軍事行動還有多遠？

2019-07-31 22:51

8月1日大陸禁47城市自由行 「淡季更淡」衝擊庶民經濟

2019-07-31 16:12

8月起陸客來台自由行暫停 觀光局回應了

2019-07-31 15:33

影／光頭警長持霰彈槍瞄準示威者 港警：自保、非實彈

2019-07-31 18:20

陸客來台自由行暫停 政院呼籲中國政府放下鴨霸心態

2019-07-31 17:19

高顏值網紅關濾鏡「見光死」變大媽！自毀式宣傳讓粉絲激升62萬

2019-07-31 21:30

香港反送中幕後推手 董建華點名台灣美國

2019-07-31 16:29

陸客自由行暫停 蔡適應：自由國度難以理解

2019-07-31 20:04

陸明起停發自由行通行證 上海今湧現人潮搶辦

2019-07-31 16:17

台客搖滾走紅大陸 就像春藥「讓你想和心上人接吻」

2019-07-31 11:00

內蒙古銀河現身！肉眼就能飽覽所有夏季星座

2019-07-31 22:15

影／砲火四竄！狂徒駕車擲煙火 天水圍警署外多人受傷

2019-07-31 09:34

陸客自由行喊卡 陸委會：片面破壞協議 嚴正抗議和讉責

2019-07-31 16:47

暫停陸客來台自由行 學者：與反送中及大選有關

2019-07-31 21:05

大陸海旅會：自由行不知道要停多久

2019-07-31 18:32

男亂毀損珍稀植物挨轟 專家：一生只開一次花

2019-07-31 20:30

停陸客自由行 李勘：憂來台政治庇護

2019-07-31 17:00

港股因風暴來襲提前休市 恒指再跌近400點

2019-07-31 14:01

陸傳罕見不發自由行通行證 台旅會：確認中

2019-07-31 14:23

陸限縮來台自由行 楊鎮浯：金馬遊簽證應區隔處理

2019-07-31 20:04
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top