陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

相關新聞
美官員：共軍在港邊境集結 白宮關切2019-07-31 23:57
台貨輪與陸海警擦撞 拒去廈門 公海僵持2019-07-31 23:57
禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作2019-07-31 21:10
中共商務部：年內結束RCEP談判2019-07-31 17:38
中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海2019-07-31 15:47
陸修訂歷史教科書：強調南海台灣主權 灌輸大一統意識2019-07-31 13:22
人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅2019-07-31 11:53
歐盟促請中共釋放六四天網創辦人黃琦2019-07-31 09:29
貧富差距犯禁忌？韓影「寄生上流」 陸影展撤映2019-07-31 00:07
中共中央政治局定調 不以房地產作為短期刺激手段2019-07-30 21:25
中國天網黃琦3度入獄 外界憂難再重獲自由2019-07-30 21:10
總是惹塵埃 一次看懂中國孔子學院爭議2019-07-30 18:53
中美貿談前夕 習近平喊話：保持定力、堅定底氣2019-07-30 18:03
蔡英文過境美、川普對台軍售…解放軍軍演傳跨台海中線2019-07-30 15:28
4共艦演訓後 又有2共艦穿越宮古島海域2019-07-30 12:41
李鵬告別式 江澤民、習近平到場送行 胡錦濤缺席引揣測2019-07-30 11:44
香港2巴士相撞 司機被困至少77人受傷2019-07-30 11:19
共軍高幹休養所「換防」 將移交地方2019-07-30 00:50
七常委出席李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤未到2019-07-30 00:19
江澤民出席李鵬告別式 胡錦濤未現身引關注2019-07-29 22:50
李鵬告別式 江澤民出席胡錦濤缺席引揣測2019-07-29 22:20
炎黃春秋前總編：中共執政暴力說了算 至今不變2019-07-29 21:42
中共向梵蒂岡釋善意？官方天主教愛國會主席訪比利時2019-07-29 20:39
「六四屠夫」李鵬今火化：壟斷中國水電的家族鬆動？2019-07-29 20:30
李鵬八寶山告別式 料習近平現身現場戒備森嚴2019-07-29 13:23
中共導彈驅逐艦西安號 參加俄羅斯海軍節接受檢閲2019-07-29 10:09
李鵬遺體今火化 北京天安門廣場降半旗2019-07-29 09:18
衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用2019-07-28 12:15
熱門文章
中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海2019-07-31 15:47
大選近！ 陸8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次2019-07-31 13:21
美官員：大陸軍力已在香港邊界集結 白宮密切監視2019-07-31 08:20
陸禁自由行來台 林佳龍：投入36億推動秋冬國旅補助2019-07-31 16:58
響應全港大塞車 港星下令員工：誰準時上班就處分誰2019-07-31 10:38
大陸全面限縮自由行 南投觀光業嘆「完蛋了！」2019-07-31 15:48
即時快評：陸客自由行喊卡 對蔡政府正式攤牌2019-07-31 16:43
中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行2019-07-31 14:15
陸客來台人數限縮 為什麼大陸這次出手這麼重？2019-07-31 21:53
因「當前兩岸關係」大陸證實8/1起暫停陸客自由行2019-07-31 14:22
陸客自由行暫停 陸委會：嚴正譴責陸方片面破壞協議2019-07-31 17:03
陸限縮自由行 韓國瑜喊話：台灣人民並不等於民進黨2019-07-31 17:51
「我當你同胞、你當我錢包」人民日報引網友言這麼說2019-07-31 22:24
【重磅快評】軍隊鎮壓香港 是核武還是自殺炸彈2019-07-31 11:01
「中國把觀光客當飛彈」 張景森：觀光轉型差不多了2019-07-31 19:28
陸證實明起限縮自由行旅客 觀光局長說話了2019-07-31 15:48
陸客自由行申辦「最後一天」 各地公安局大排長龍2019-07-31 16:52
反送中／港民聲援被捕人士 「光頭署長」持霰彈槍上膛瞄準人群2019-07-31 09:27
女失蹤29年後終與家人團聚 原來拐賣者是舅舅2019-07-31 16:29
禁自由行後 陸網再傳江蘇衛視明起暫停與台藝人合作2019-07-31 21:10
暫停陸客來台自由行後 距離軍事行動還有多遠？2019-07-31 22:51
8月1日大陸禁47城市自由行 「淡季更淡」衝擊庶民經濟2019-07-31 16:12
8月起陸客來台自由行暫停 觀光局回應了2019-07-31 15:33
影／光頭警長持霰彈槍瞄準示威者 港警：自保、非實彈2019-07-31 18:20
陸客來台自由行暫停 政院呼籲中國政府放下鴨霸心態2019-07-31 17:19
高顏值網紅關濾鏡「見光死」變大媽！自毀式宣傳讓粉絲激升62萬2019-07-31 21:30
香港反送中幕後推手 董建華點名台灣美國2019-07-31 16:29
陸客自由行暫停 蔡適應：自由國度難以理解2019-07-31 20:04
陸明起停發自由行通行證 上海今湧現人潮搶辦2019-07-31 16:17
台客搖滾走紅大陸 就像春藥「讓你想和心上人接吻」2019-07-31 11:00
內蒙古銀河現身！肉眼就能飽覽所有夏季星座2019-07-31 22:15
影／砲火四竄！狂徒駕車擲煙火 天水圍警署外多人受傷2019-07-31 09:34
陸客自由行喊卡 陸委會：片面破壞協議 嚴正抗議和讉責2019-07-31 16:47
暫停陸客來台自由行 學者：與反送中及大選有關2019-07-31 21:05
大陸海旅會：自由行不知道要停多久2019-07-31 18:32
男亂毀損珍稀植物挨轟 專家：一生只開一次花2019-07-31 20:30
停陸客自由行 李勘：憂來台政治庇護2019-07-31 17:00
港股因風暴來襲提前休市 恒指再跌近400點2019-07-31 14:01
陸傳罕見不發自由行通行證 台旅會：確認中2019-07-31 14:23
陸限縮來台自由行 楊鎮浯：金馬遊簽證應區隔處理2019-07-31 20:04
留言