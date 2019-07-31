因「當前兩岸關係」大陸證實8/1起暫停陸客自由行

2019-07-31 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



2020總統大選將近，傳出大陸罕見限縮陸客來台自由行，包括北京市、上海市、天津市等47個自由行城市都會暫停核發通行證，對此，大陸海峽兩岸旅遊交流協會今日證實暫停大陸居民赴台個人旅遊。

據大陸文化和旅遊部網站，海峽兩岸旅遊交流協會公告內容表示「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起站停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。