中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行

2019-07-31 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據大陸文化和旅遊部政府門戶網站消息，鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲上午在一個群組爆料，自八月一日起，暫停所有台灣通行證G簽（赴台灣個人遊）的核發及申請，目前已經確定北京市、河北省、天津市、山東省、吉林省等華北地區的省市。旅遊業派駐大陸代表證實已接到消息，預計停發6個月，目前自由行占比已達六成，將對台灣航空旅遊市場產生很大衝擊。

包括「台灣自由行」博主等多個新浪微博博主今天上午貼出文章表示，八月一日起，很多大陸朋友不能來台自由行，這真是一個天打雷劈的消息。目前，會限制多久，是否擴大城市範圍，目前都不清楚。

有大陸台商協會會長表示，不准這些城市的大陸人去台灣自由行，可能和台灣選舉有關。

他表示，大陸常常把觀光客當籌碼。之前，南韓部署薩德系統，北京就全部關掉去南韓觀光的途徑。和日本關係不好時，也大幅縮減赴日觀光團。

中美兩隻大象打仗，台灣蔡英文政府只一面倒向美國；最近香港情勢緊張，本來執政成績差的蔡英文又好像撿到槍。目前北京在處理香港，還沒找到辦法，也不想看到蔡連任。接下來的半年，大陸還可能有所動作。