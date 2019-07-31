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陸修訂歷史教科書：強調南海台灣主權 灌輸大一統意識

2019-07-31 13:22聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

今年9月，中國大陸的中學將開啟的新學年。陸媒報導，新學年大陸將啟用新版高中歷史課本。其中將增加「漢朝開疆拓土」「遼、西夏、金、元時期北方少數民族在中國統一多民族國家中的重要作用」、「明清時期統一全國和經略邊疆的相關舉措」、「南海諸島、台灣及其包括釣魚島在內的附屬島嶼是中國版圖的一部分」等內容。

如在適用於七年級（初中一年級）的部編版（大陸教育部統一組織編寫）的新版教科書中，增加唐朝極盛版圖，特意標出當時中國管理西域的安西、北庭都護府所在；在介紹元朝的疆域時，新版教科書增加了領土範圍廣大的元朝疆域四至和具體的元朝行省，並描述稱，「今天的新疆、西藏、雲南，東北廣大地區，台灣及南海諸島，都在元朝的統治範圍之內」。同時，還增加了一大段釣魚台歷史；在清朝地圖上標註出如今的中國國界線。

中國大陸這次新歷史課本編寫實際上自2017年12月便已開始啟動，從2019年9月開始的秋季學期中將首先在北京、天津、遼寧、上海、山東、海南6省市推出，之後在2022年秋季開學時覆蓋全國範圍。

有分析指出，如今發生在台灣和香港年輕人中的民族離心力和獨立主張正在挑戰北京對國家統一的傳統宣示，而大陸此次修改歷史教科書具有現實指向性。分析認為，港台青年的分離傾向很大程度上來源於台灣和香港對中國史的認知缺乏和錯位。

大陸的新版歷史教科書對歷史疆域和國家領土的強調，將強化中國大陸年輕人頭腦中的國家統一和領土主權意識，在未來可能面臨的比現時更為棘手的分離主義傾向時，北京或將在中國大陸內部擁有強大的民意基礎，能夠在關鍵時刻支持中共立場。

新學年大陸將啟用新版高中歷史課本，內容增加「南海諸島、台灣及其包括釣魚島在內的附...
新學年大陸將啟用新版高中歷史課本，內容增加「南海諸島、台灣及其包括釣魚島在內的附屬島嶼是中國版圖的一部分」。（澎湃新聞網）
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