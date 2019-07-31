香港今下午公布第二季GDP 外界估增速比上季減緩

2019-07-31 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



【編譯徐榆涵／綜合報導】香港政府統計處今天下午4時半公布今年第二季國內生產毛額（GDP）初估，彭博資訊報導，經濟學家估計第二季GDP比第一季成長0.9%，增速比第一季的1.3%減緩。

香港今年第一季GDP比去年同期成長0.6%，為近十年來表現最差的一季。彭博調查的經濟學家預估香港第二季GDP比去年同期成長1.5%，路透調查的經濟學家預估的平均值則為1.6%。雖然第二季的年比成長率加速，但恐後繼乏力。中美貿易關係持續緊繃，以及6月初至今的反送中示威活動影響，都使香港經濟前景蒙上陰影。

隨著中國大陸經濟放緩和全球需求起伏，仰賴貿易的香港全年經濟成長正面臨減緩，此情況在香港6月初爆發反對逃犯條例修訂的大規模抗議、重挫商業和旅遊業之前就已發生。

代表在香港美企的香港美國商會（AmCham）一項調查顯示，國際企業也對香港經濟前景感到愈來愈悲觀。

香港美國商會會長早素娜（Tara Joseph）表示，「香港美國商會希望港府遏止任何進一步的傷害，並展現明確的領導力，切合香港人民訴求，確保香港仍在『一國兩制』的框架下，以維護香港的國際聲譽。」

國際信貸評級機構惠譽30日發表報告說，香港近期出現的示威活動，相信會對GDP成長預期構成風險，此外，社會動盪及香港民眾愈來愈不信任政府，將打擊企業信心，削弱政府的管理效率。