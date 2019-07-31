中美貿易談判 中共黨報：不可能無原則讓步

2019-07-31 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中美第12輪高級別貿易談判周三（31日）在上海西郊賓館正式展開磋商。美國總統川普在會前發文炮轟中國反口及採取拖延策略，令火藥味濃厚。人民日報評論指出，美方代表應展示誠意，想跟中方談便不應無事生非。

美國財長米努勤、貿易代表賴海澤、中共國務院副總理劉鶴等人今天早上在西郊賓館舉行談判，會前先握手拍照，之後開始閉門會議。

正在巴西訪問的美國商務部長羅斯提及中美貿易談判，指中美領導人關係雖好，但美國需要中國更尊重知識產權，處理不公平的市場准入限制，以及網絡安全等難題。他又指，美國貿易代表今次赴華是因為上次中國代表來華盛頓，若有下一輪會談，他們將在華盛頓舉行。

惟川普在貿易談判前夕發文批評中國，使外界不看好可在上海取得重大突破。川普周二在Twitter上批評，中國總是在最後一刻按自身利益更改協議，又炮轟中方仍沒迹象兌現購買美國農產品的承諾。他更揚言，若成功連任，將使兩國貿易協議的條件比現時更嚴苛，甚至是沒有協議。