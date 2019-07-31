中美第12輪貿易談判 上海西郊賓館舉行

2019-07-31 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中美第12輪高級別貿易談判周二（30日）在上海揭幕，周三（31日）在西郊賓館正式展開磋商。美國總統川普在會前發文炮轟中國採取拖延策略，讓火藥味愈來愈濃。有中共官媒評論指出，美方代表應展示誠意，想跟中方談便不應無事生非。

外電報導，美國財長米努勤、貿易代表賴海哲、大陸國務院副總理劉鶴等人在西郊賓館舉行談判，會前先握手拍照，之後開始閉門會議。建於1960年的西郊賓館是歷來不少重要會議的選址，包括2001年的APEC峰會及上海合作組織的成立大會等。中方過去曾多次在上海接待外國元首，包括英女王、日皇、美國前總統歐巴馬、俄羅斯總統普京等。中美第一個聯合公報正是於1972年在西郊賓館發表，象徵兩國關係開始正常化，有和平友好的意義。

正在巴西訪問的美國商務部長羅斯談到中美貿易談判，指中美領導人關係雖好，但美國需要中國更尊重知識產權，處理不公平的市場准入限制，以及網路安全等難題。

但川普在貿易談判前夕發炮批評北京，外界不看好可在上海取得重大突破，恐雙方陷入針鋒相對的局面。川普周二在Twitter上批評，中國總是在最後一刻按自身利益更改協議，又炮轟中方仍沒跡象兌現購買美國農產品的承諾。他更揚言，若成功連任，將讓兩國貿易協議的條件比現時更嚴苛，甚至是沒有協議。