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週刊爆柯文哲2020三套劇本 關鍵人物在他？

打不倒的香港：什麼是對家與自由的愛？

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港民眾和港府「反送中」爭議持續。中共官媒「人民日報」海外版今日刊文批評，反對派政客和「港獨」分子挾洋自重，損害香港形象和港人利益；並且稱民間人權陣線（民陣）處心積慮「拉外援」，「內外勾連」想把香港搞亂，其圖謀更是註定無法得逞。

這篇以「內外勾連」亂港註定一場空為題的文章稱，港府已停止修例工作，仍有人以「反修例」為幌子，不斷製造暴力衝突，公然挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」原則底線。而西方政客此時跳出來「説三道四、品頭論足」，令香港的反對派政客和「港獨」分子見獵心喜，以為遇到靠山，「挾洋自重」損害香港形象和港人利益。

文章指出，遊行隊伍中出現特定國籍的面孔和某些國家國旗，可明顯看出一系列暴力事件背後，有外國勢力煽風點火甚至策劃、組織的跡象。從西方公開的「插嘴」，到暗地裡的「插手」，反對派政客和「亂港分子」嗅覺很靈，第一時間就捕捉到相關言行透露出來的信息，積極配合，遙相呼應頗有「內外勾連」之勢。

文章批評，香港某些政治勢力有「告洋狀」傳統。從去年到今年，幾個老牌「民主領袖」與西方的接觸空前密切；有「港獨」分子在網上眾籌，在英國多家媒體刊登廣告，促請英國政府制裁「壓抑香港人權的人」，呼籲英國新首相與香港並肩同行。類似「挾洋自重」歪招，不一而足。而民陣呼籲外國對香港發出旅遊警示，處心積慮「拉外援」，與此如出一轍。

文章斥民陣的做法影響國內外遊客的選擇，更「寒了香港民眾的心」。他們挾洋自重，挾暴力自重，同時以挾迫香港的法治、穩定和繁榮自重。為一己之私或者小集團政治利益而損害港人利益和香港形象。「內外勾連」唱雙簧，無非是想把香港搞亂，把香港變成中國的一個麻煩，進而牽製或者遏制中國的發展。其心可誅，其圖謀更是註定無法得逞。

文章結尾道，儘早收回干預黑手，別玩火中取栗的遊戲，方為上策。丟掉「內外勾連」幻想，真心認同「一國兩制」，才是正途。

中共官媒「人民日報」今日刊文批評香港民陣「拉外援」，「內外勾連」想把香港搞亂。（...
中共官媒「人民日報」今日刊文批評香港民陣「拉外援」，「內外勾連」想把香港搞亂。（法新社）
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