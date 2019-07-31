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中國7月製造業PMI回升至49.7 略高於預期

2019-07-31 09:40聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國製造業活動連續3個月收縮。國家統計局公布，7月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至49.7，比上月提高0.3個百分點，略高於市場預期的49.6，但仍處50的盛衰分界線之下。

據香港信報財經網，從企業規模看，大型企業PMI回升至50.7，高於上月0.8個百分點，升至擴張區間；中、小型企業PMI分別降至48.7和48.2，分別比上月回落0.4和0.1個百分點，位於臨界點以下。

從分類指數看，生產指數回升至52.1，比上月升0.8個百分點，位於臨界點之上，表明製造業生產總體擴張加快。

新訂單指數回升至49.8，比上月升0.2個百分點，位於臨界點之下，表明製造業產品訂貨量降幅有所收窄。

原材料庫存指數降至48，比上月下跌0.2個百分點，位於臨界點之下，表明製造業主要原材料庫存量減少。

從業人員指數回升至47.1，比上月回升0.2個百分點，位於臨界點之下，表明製造業企業用工景氣度小幅回升。

中國大陸7月非製造業PMI遜預期，中共國家統計局今天公布，7月份，中國非製造業商務活動指數回落至53.7，比上月降0.5個百分點，但仍位於擴張區間。

據香港信報財經網，分行業看，服務業商務活動指數降至52.9，比上月跌0.5個百分點，服務業繼續保持增長，增速有所放緩。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業等等行業商務活動指數位於56及以上的較高景氣區間。

房地產業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。建築業商務活動指數降至58.2，比上月回落0.5個百分點，建築業擴張步伐有所放慢。

新訂單指數回落至50.4，比上月跌1.1個百分點，仍高於臨界點。分行業看，服務業新訂單指數回落至49.7%，比上月跌1個百分點；建築業新訂單指數回落至54.7，比上月降1.3個百分點。

業務活動預期指數降至59.8，比上月回落0.8個百分點。分行業看，服務業業務活動預期指數降至59.1，比上月回落1.2個百分點；建築業業務活動預期指數報63.7，比上月升1.1個百分點

7月份，綜合PMI產出指數報53.1，比上月微升0.1個百分點，表明中國企業生產經營活動穩步擴張。

中國7月製造業PMI回升至49.7。（香港信報財經網）
中國7月製造業PMI回升至49.7。（香港信報財經網）
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中國大陸房地產業七月商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。（鉅亨網）
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