歐盟促請中共釋放六四天網創辦人黃琦

2019-07-31 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



歐盟對外行動署（External Action）7月30日對中國維權人士黃琦判刑發表聲明。歐盟促請中國遵守國際法律義務，尊重中國憲法保障的公民權利，即時釋放黃琦以及其他被扣或遭定罪的維權人士。黃琦日前被中共法院重判有期徒刑十二年。

聲明提到，2018年4月，聯合國的任意拘留工作小組發現中方扣押黃琦屬任意拘留，違反《世界人權宣言》。

歐盟指，中方未有尊重中國《刑事訴訟法》和及國際法律義務列明被告所享有的權利，被告未獲公平審訊，亦未能正式答辯和接觸自己選擇的律師。家人和所委派的律師亦未能出席審訊。

歐盟促請中國立即釋放黃琦，以及其他維權人士，包括王全璋、秦永敏、高智晟等人。

黃琦今年56歲，四川人，他在1999年設立「六四天網」網站，2000年被抓，當局後來以煽動顛覆國家政權罪判處他5年徒刑。2008年汶川地震後，黃琦積極參與救災，並在網上撰文揭露豆腐渣工程，再度被抓，當局以非法持有國家機密文件罪判他3年徒刑。

2016年4月6日，「六四天網」發消息稱，四川省委書記王東明已下令指示綿陽警方「收拾黃琦」，四川警方因此指控黃琦洩露機密，同年11月28日將他抓捕。報道指，今年1月14日，綿陽中院開庭審理黃琦涉嫌洩露國家秘密和為境外非法提供國家機密案，有美國等西方國家外交官員前去參加旁聽，但都遭到攔阻。