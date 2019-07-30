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包圍香港葵涌警署數百群眾仍未散 警方施放胡椒噴霧

2019-07-30 22:58聯合報 記者陳言喬╱即時報導

香港局勢30日晚再度緊張，港警逮捕28日在中西區的49名示威者後，30日下午起，數百群眾前往拘留示威者的葵涌警署聲援，群眾包圍警署高喊 「沒有暴徒，只有暴政，釋放被捕義士」，雙方發生數起小規模衝突。至30日深夜群眾仍未散去。

在28日的遮打集會行動中，警方共抓捕49人，律政司在與警方開會後，決定將其中44人控以暴動罪，另外一人控以藏有攻擊性武器。被捕者親友及網民獲悉示威者被拘留在葵涌警署後，30日陸續前往聲援，聲援人數到晚間九時一度逾千人。

晚間8時起有數十名防暴警員戴上頭盔、手持盾牌，築成防線，與在場聲援群眾對峙。近9時，有人從葵涌警署側門投擲雞蛋進入警署，隨即有警察施放胡椒噴霧。

晚間10時許現場有一批防暴警員出現，遭示威者投擲雜物驅趕，其間警員曾施放胡椒噴霧，還有示威者包圍警員襲擊。警員最後退入警署內。聲援市民還在警署外用黑色噴漆噴上「黑警」、「光復香港」、「時代革命」等字句。

警方拘捕的49人，分別為32男17女，年齡在16至41歲之間，案件交由港島總區刑事總部跟進。晚上近9時後，陸續有被捕者以一千港元交保。到晚間近11時，聲援群眾仍未散去。

數百名市民到葵涌警署聲援被捕的示威群眾。(香港01)
數百名市民到葵涌警署聲援被捕的示威群眾。(香港01)
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數百名市民到葵涌警署聲援被捕的示威群眾。(香港01)
數百名市民到葵涌警署聲援被捕的示威群眾。(香港01)
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香港警察
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