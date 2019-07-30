中共中央政治局定調 不以房地產作為短期刺激手段

2019-07-30 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中共中央政治局30日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，會議重點之一是部署大陸下半年經濟工作。按新華社發布的新聞稿，會議傳達出數項值得關注的政策訊號，包括：總體經濟政策未再提及「結構性去槓桿」，明確提出不將房地產作為短期刺激經濟的手段，並特別強調穩定就業的重要性。

中共中央政治局每年7月底都會召開會議，「分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作」。由於是次會議將會為大陸下半年度經濟工作定下基調，因此格外受到關注。

新華社稱，會議提出「要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政政策要加力提效，繼續落實落細減稅降費政策。貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。」關於財政與貨幣政策的表述，與今年4月19日召開的政治局會議基本一致。

30日會議關於宏觀經濟政策一個值得注意的變化是，未再提及「結構性去槓桿」。證券時報旗下新媒體《券商中國》指出，由於市場擔心「結構性去槓桿」，在今年4月政治局會議後，A股曾出現一波調整。如今這一矛盾消失，對陸股無疑是一利好。

此外，會議還強調，「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。」儘管過去幾次政治局會議也都有提及房地產政策，但用詞並不如此次強烈。顯示儘管面臨經濟下滑壓力，大陸房地產調控政策因此較明顯放寬的可能性並不大。

另，這次會議雖再度提出「有效應對經貿摩擦，全面做好『六穩』工作」，亦即：穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，但更為著重「穩就業」。會議提出，「實施好就業優先政策，做好高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業工作。」

中國國際金融公司經濟學家易峘和梁紅日前發布的報告指出，去年7月以來，中國製造業總就業人數減少約500萬，其中約180萬至190萬與美中貿易戰相關。儘管500萬個就業機會只占大陸全國總就業人數的0.7%，但仍讓北京當局對此不敢掉以輕心。

會議還特別提及22日剛開市的上海科創板。會議提出，「科創板要堅守定位，落實好以信息披露為核心的註冊制，提高上市公司質量。」《券商中國》稱，這應是近年來，在政治局這個級別會議中，首次提及提高上市公司質量。