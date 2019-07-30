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中共建政70年之際 習近平簽署發布特赦令

2019-07-30 19:47聯合報 記者許依晨╱即時報導

央視報導，十三屆全國人大常委會在6月29日決定，大陸國家主席習近平簽署發佈特赦令，在中華人民共和國成立70周年之際，對部分服刑罪犯予以特赦，一批符合特赦決定規定的特赦對象被依法釋放。

央視7月30日報導指出，這一批被特赦者紛紛表示，「一定要珍惜這次來之不易的機會，心懷對黨和國家的感恩，積極回歸家庭、回報社會」。

報導中提到4名特赦者。7月21日江蘇省海門市人民法院，「陸某洲」接過了南通市中級人民法院送達的特赦裁定書，正式獲得特赦。「陸某洲」是退伍老兵，屬於特赦決定中可予以特赦的九類罪犯中的第二類罪犯。現年51歲的他在2015年因交通肇事罪被判處有期徒刑四年六個月，服刑期間，表現良好，2018年經法院裁定假釋，同年起接受社區矯正。

同樣因交通肇事罪獲刑的「於某春」，是山東這次獲得特赦的一名罪犯，曾參加過「保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰」，屬於特赦決定中的第二類罪犯，符合特赦決定規定。

因犯職務侵佔罪服刑已有兩年的特赦對象「劉某華」走出廣東肇慶監獄大門，「劉某華」在服刑期間遵規守紀、用心改造，先後獲得表揚兩次。

廣東清遠監獄，獲釋的54歲的「徐某東」曾獲得省部級以上「勞動模範」等榮譽稱號的罪犯，因犯妨害對公司、企業的管理秩序罪被判處有期徒刑五年三個月，服刑期間遵紀守法、積極改造。

中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社
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