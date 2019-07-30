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中美貿談前夕 習近平喊話：保持定力、堅定底氣

2019-07-30 18:03聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共總書記習近平。 新華社
中共總書記習近平。 新華社
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中美最新一輪貿易談判明天將在上海正式登場，談判前夕，大陸官媒報導中共總書記習近平29日就下半年經濟工作提出三點希望，並強調要增強信心、保持定力、堅定底氣，統籌國內國際兩個大局，對內部喊話的意味相當濃厚。

據央視新聞報導，29日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見和建議。習近平主持座談會並發表談話。

習近平強調，要增強信心、保持定力、堅定底氣，統籌國內國際兩個大局，堅持穩中求進工作總基調，促進經濟持續健康發展。既要看到經濟運行中的困難和問題，又要看到大陸經濟長期向好的趨勢沒有變，堅定不移深化供給側結構性改革，培育新的經濟增長點，紮紮實實推動經濟高質量發展。

習近平表示，今年是大陸建政70周年，也是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。今年以來，面對紛繁複雜的國際國內形勢，中共中央堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟高質量發展取得新的進展。

習近平並提出三點希望。一要正確認識經濟形勢，增強信心、堅定決心。當前，中國經濟形勢總體是好的，但經濟發展面臨的國際環境和國內條件在發生深刻而復雜的變化。只要保持定力、站穩腳跟，在埋頭苦幹中增長實力，在改革創新中挖掘潛能，在積極進取中開拓新局，中國經濟航船就一定能夠乘風破浪、行穩致遠。希望大家準確把握中共中央關於當前經濟形勢的分析和判斷，引導廣大成員增強信心、堅定決心，為經濟持續健康發展作出新的貢獻。

二要聚焦重點目標任務，發揮優勢、獻計出力。中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，轉變發展理念、優化經濟結構、轉換增長動力不會一帆風順。希望大家聚焦中共中央關注的重點問題、國家經濟社會發展中的關鍵問題，發揮各自專業特長和特色優勢，深入研究，提出有見地、有價值的意見和建議。

三要正確對待發展道路上的困難挑戰，勇於擔當、盡心盡責。中共建政70年來，走過了不平凡的路程。既要堅信中國的發展前途光明，又要充分認識到道路曲折、困難很多，發揮中國共產黨領導和我國社會主義制度的政治優勢，集中力量辦大事，打好防範和抵禦風險的有準備之戰，打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰。

中共習近平
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