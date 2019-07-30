蔡英文過境美、川普對台軍售…解放軍軍演傳跨台海中線

2019-07-30 15:28 世界日報 中國新聞組／香港30日電



中國大陸海事局網站消息顯示，解放軍7月26日至8月2日期間，在南海、東海、渤海、黃海等海域軍演，相關海域距台最近約210公里，台媒指出，東山島演習範圍甚至越過台海中線。有媒體分析，潛在軍演地點與台相鄰，軍演時間也與蔡英文回程「過境」美國的時間接近，又發生在川普政府宣布新一輪對台軍售之後，認為解放軍不僅有警告蔡英文之意，也有警告美國意味。

大公報報導，遼寧省海事局25日連續發布「遼航警0141」、「遼航警0142」、「遼航警0144」三則航行警告，分別在渤海海峽黃海北部、渤海、渤海北部畫出水域，指會在7月26日至8月2日期間在相關水域執行軍事任務或進行實彈射擊，禁止駛入。浙江海事局28日發布「浙航警0623」，亦在東海畫定水域，稱7月28日18時至2019年8月1日18時進行軍事活動，禁止駛入。廣東海事局29日發布「粵航警0164」，在南海畫出水域，稱7月29日6時至8月2日18時進行軍事活動，禁止無關船舶進入。

報導稱，雖然中國大陸國防部指此次演習為例行演習，但軍事專家宋忠平分析，在美國單方面改變台海現狀的情況下，蔡英文當局頑固地堅持「台獨」，不斷挑戰大陸底線，妄圖拒不承認「九二共識」，所以解放軍一方面仍強調希望用和平的方式來解決台灣問題，但是同時也需要通過大規模的軍事演習來展示不惜一切代價、通過各種方式來解決台灣問題的決心和能力。

宋忠平認為，解放軍要不斷強化對台軍事鬥爭作準備，尤其是對美介入台海之後的軍事鬥爭準備，這個是最核心的，所以演習給出的信號非常明確。

台灣前海軍官校教官呂禮詩指出，大陸東海海域演習範圍距離台灣所謂「防空識別區」最北點僅有約26公里，距台灣島最北端富貴角約435公里。台灣國防部28日回應稱，台軍將運用聯合情監偵作為，掌握台海周邊海、空域動態。