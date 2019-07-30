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李鵬告別式 江澤民、習近平到場送行 胡錦濤缺席引揣測

2019-07-30 11:44世界日報 北京30日電

李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤缺席引揣測 新華社
李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤缺席引揣測 新華社
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前總理李鵬告別式29日在北京八寶山革命公墓大禮堂舉行。國家主席習近平等七名政治局常委、國家副主席王岐山，與許久未現身的前總書記江澤民及其夫人王冶坪均到現場送行。

央視畫面看到，江澤民與夫人王冶坪是在隨扈攙扶下鞠躬致哀。另一前總書記胡錦濤沒有現身，新華社稱胡錦濤在外地送花圈表示哀悼。

李鵬擔任十年國務院總理、五年全國人大常委會委員長，在中國政壇曾扮演重要角色。在1989年「六四事件」期間力主強硬對付學生。

新華社在訃告中稱，李鵬當年在鄧小平等元老支持下，「旗幟鮮明」、「採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中發揮了重要作用。」

另據香港媒體報導，八寶山革命公墓外的北京警察表示，必須持有訃告的民眾才能進去，普通民眾要等官方悼念活動結束後，先登記，再經由治喪委員會問過家屬，家屬同意後才能進入。29日上午11時許，公墓鐵門關閉，等候的北京民眾被告知：家屬定的喪禮時間只到11時15分，過了這個時間，就算手中持有訃告的人也不讓進入。部分已排隊等待多時的民眾立即表示不滿，並與警察理論。

李鵬的遺孀朱琳、兒子李小鵬、女兒李小琳等家人都隨侍在側。另，由於胡錦濤29日沒有現身，在網路上也引起眾人關注其現況。

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