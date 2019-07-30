親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

電影史最醜三太子！為何90分鐘票房就破4.5億？

香港2巴士相撞 司機被困至少77人受傷

2019-07-30 11:19聯合報 記者李仲維╱即時報導

大欖隧道往汀九方向早上8時24分有兩輛巴士相撞，至少有77人受傷，有司機被困。多輛救援車輛趕往現場，現場交通受阻，不少上班族下車等待轉車離開。

星島日報引述現場消息稱，有3人重傷，送瑪嘉烈醫院救治。運房局局長陳帆現前往瑪嘉烈醫院探望大欖隧道意外傷者。

大批消防和救護人員打破車窗入內救人，大批傷者坐在馬路等候治理，部分傷者需由擔架床送院治理。

肇事的巴士車頭嚴重損毀，車頭玻璃碎裂，車框扭曲變形。

消防救護人員打破車窗救人。圖：星島日報網站
消防救護人員打破車窗救人。圖：星島日報網站
分享

巴士上班族
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

七常委出席李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤未到

2019-07-30 00:19

共軍高幹休養所「換防」 將移交地方

2019-07-30 00:50

江澤民出席李鵬告別式 胡錦濤未現身引關注

2019-07-29 22:50

李鵬告別式 江澤民出席胡錦濤缺席引揣測

2019-07-29 22:20

炎黃春秋前總編：中共執政暴力說了算 至今不變

2019-07-29 21:42

中共向梵蒂岡釋善意？官方天主教愛國會主席訪比利時

2019-07-29 20:39

「六四屠夫」李鵬今火化：壟斷中國水電的家族鬆動？

2019-07-29 20:30

李鵬八寶山告別式 料習近平現身現場戒備森嚴

2019-07-29 13:23

中共導彈驅逐艦西安號 參加俄羅斯海軍節接受檢閲

2019-07-29 10:09

李鵬遺體今火化 北京天安門廣場降半旗

2019-07-29 09:18

肯定六四鎮壓 高規格送別李鵬 影射香港局勢？

2019-07-29 00:41

大選效應 陸客人數下月起恐連3降

2019-07-29 00:28

兩岸大學生辯論賽 政大奪冠

2019-07-29 00:21

台生深圳實習 聽台青經驗談

2019-07-29 00:21

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15

中國公益俠女寇延丁 不願帶著恐懼流亡

2019-07-28 10:14

數量之爭 中國公布50國支持其新疆立場

2019-07-27 17:01

李鵬遺體下周一火化 天安門等地將下半旗致哀

2019-07-27 15:50

紐約時報記者推文 揭李鵬家族驚人財富

2019-07-27 15:49

繞台演訓？ 4艘中共軍艦穿越宮古海峽駛向太平洋

2019-07-27 11:39
看更多

熱門文章

中共港澳辦表態：堅決支持林鄭月娥與警方嚴正執法

2019-07-29 15:26

730「全港大塞車」箭在弦上 早晨7點30分啟動

2019-07-29 22:41

影／港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

2019-07-29 17:13

江澤民出席李鵬告別式 胡錦濤未現身引關注

2019-07-29 22:50

一國兩制形同虛設？陸港澳辦：一國是根、三底線不能碰

2019-07-29 15:51

香港變了？年輕人心中的「美好年代」 原來是這模樣…

2019-07-29 23:23

陸5大會計事務所之一「瑞華」爆醜聞 禍及35家企業IPO

2019-07-29 15:52

中美談判登場前 大陸宣布開放俄羅斯全境大豆進口

2019-07-29 17:41

李鵬告別式 江澤民出席胡錦濤缺席引揣測

2019-07-29 22:20

李鵬八寶山告別式 料習近平現身現場戒備森嚴

2019-07-29 13:23

電影史最醜三太子！為何90分鐘票房就破4.5億？

2019-07-30 11:00

剩飯裝塑膠盒放冰箱 婦人吃完喉卡異物險喪命

2019-07-29 16:55

香港不合作運動 港鐵調景嶺站多班列車車門受阻

2019-07-30 09:27

男童犯睏 竟把「10公分」銀針插入尿道提神

2019-07-29 16:26

反送中／美製「惹火」催淚彈登場 彈殼寫明不准直接向人射擊

2019-07-30 10:05

霸王龍曾生存在中國 江西發現一枚巨大暴龍化石足跡

2019-07-29 20:37

男遭大貨車輾頭靠護身符奇蹟生還 連醫生都訝異

2019-07-29 20:46

港警斥資千萬買3「水炮車」 可噴射催淚劑及顏料

2019-07-29 22:03

新聞眼／香港是本難讀的書…港澳辦「舊曲新唱」暗藏5大玄機

2019-07-30 00:28

大陸國務院記者會談香港 記者追問被制止

2019-07-29 16:09

七常委出席李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤未到

2019-07-30 00:19

陸5G手機 明年要賣1億支

2019-07-29 23:33

港澳辦首度表態 「4個堅持」挺林鄭

2019-07-30 00:14

暗訪按摩店色情無碼播出 四川電視台道歉

2019-07-29 21:41

反送中抗爭擴大「塞爆港島」今登場

2019-07-30 00:41

傳「急病」請辭 林鄭月娥現身夏令營結業禮

2019-07-29 13:49

說好會後談元朗事件 港澳辦發言人初登場就毀約

2019-07-29 18:54

港警水炮車備妥 即將投入應對抗爭群眾

2019-07-29 21:51

影／反送中民眾沿電車軌接力運送物資 人龍綿延

2019-07-30 10:16

港泛民派：北京支持港警鎮壓群眾 情況只會惡化

2019-07-29 16:42

回應港澳辦 香港民主黨：中共支持林鄭施政是誤判形勢

2019-07-29 19:38

「脫下制服都是港人」 香港公務員8月2日集會

2019-07-29 13:49

江西發現亞洲首個暴龍類腳印化石 長度達58cm

2019-07-29 19:02

大陸星巴克推「啡快」 跟瑞幸火拼到底

2019-07-29 16:10

炎黃春秋前總編：中共執政暴力說了算 至今不變

2019-07-29 21:42

泛民派：港澳辦說法 為香港出路打死結

2019-07-30 00:38

人民幣貶至一個月低點

2019-07-29 23:33

反送中衝擊金融業？港澳辦：目前不明顯但風險可能增加

2019-07-29 16:12

五糧液花6年終於告贏九糧液 網友提醒：還有七糧液

2019-07-29 14:29

亞洲陸地最深井 在塔里木油田

2019-07-30 02:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top