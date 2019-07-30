香港2巴士相撞 司機被困至少77人受傷

2019-07-30 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大欖隧道往汀九方向早上8時24分有兩輛巴士相撞，至少有77人受傷，有司機被困。多輛救援車輛趕往現場，現場交通受阻，不少上班族下車等待轉車離開。

星島日報引述現場消息稱，有3人重傷，送瑪嘉烈醫院救治。運房局局長陳帆現前往瑪嘉烈醫院探望大欖隧道意外傷者。

大批消防和救護人員打破車窗入內救人，大批傷者坐在馬路等候治理，部分傷者需由擔架床送院治理。