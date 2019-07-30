七常委出席李鵬告別式 江澤民現身 胡錦濤未到

2019-07-30 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



許久未露面的中共前總書記江澤民（右二）昨天出席李鵬的告別式，旁為其夫人王冶坪（左一）。 圖／截自央視 分享 facebook

中共前總理李鵬告別式昨天上午在北京八寶山革命公墓大禮堂舉行。中共總書記習近平等七名政治局常委、中共國家副主席王岐山，與許久未現身的中共前總書記江澤民及其夫人王冶坪均到現場送行。

央視畫面看到，江澤民與夫人王冶坪是在隨扈攙扶下鞠躬致哀。另一中共前總書記胡錦濤沒有現身，新華社稱胡錦濤在外地送花圈表示哀悼。

包括北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部、各省、自治區、直轄市中共黨委和政府所在地，香港、澳門，各邊境口岸、對外海空港口、中共駐外使領館昨均降半旗致哀。

李鵬擔任十年中共國務院總理、五年全國人大常委會委員長，在中共政壇曾扮演重要角色。在一九八九年「六四事件」期間力主強硬對付學生。

新華社在訃告中稱，李鵬當年在鄧小平等元老支持下，「旗幟鮮明」，「採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中發揮了重要作用。」

中共對其一生予以高度評價，稱他是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。」

李鵬於七月廿二日於北京病逝，享壽九十一歲。上周三，曾有團體遊行到香港中聯辦外，指李鵬在六四事件中有不可推卸的責任，要求追究「六四屠城」責任。

另據香港媒體報導，八寶山革命公墓外的北京警察表示，必須持有訃告的民眾才能進去，普通民眾要等官方悼念活動結束後，先登記，再經由治喪委員會問過家屬，家屬同意後才能進入。上午十一時許，公墓鐵門關閉，等候的北京民眾被告知：家屬定的喪禮時間只到十一時十五分，過了這個時間，就算手中持有訃告的人也不讓進入。部分已排隊等待多時的民眾立即表示不滿，並與警察理論。

李鵬的遺孀朱琳、兒子李小鵬、女兒李小琳等家人都隨侍在側。另，由於胡錦濤昨天沒有現身，在網路上也引起眾人關注其現況。