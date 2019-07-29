江澤民出席李鵬告別式 胡錦濤未現身引關注

2019-07-29 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中共前總理李鵬告別式昨天上午在北京八寶山革命公墓大禮堂舉行。中共總書記習近平等七名政治局常委、中共國家副主席王岐山，與許久未現身的中共前總書記江澤民及其夫人王冶坪均到現場送行。但另一中共前總書記胡錦濤沒有現身，引發各界關注。

根據央視畫面，現年93歲的江澤民與夫人王冶坪是在隨扈攙扶下鞠躬致哀，並走向前向李鵬遺孀朱琳等家屬致哀。

接替江澤民總書記職位的胡錦濤昨天並未出席告別式，新華社稱胡錦濤在外地送花圈表示哀悼。胡錦濤今年78歲，他未出現在這次集體領導人出席的重要場合，被外界關注。