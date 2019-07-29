工總盼兩岸對話 陸委會籲陸：不涉政治前提溝通

2019-07-29 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對工總白皮書提到，兩岸必須以對話取代對抗，以創造互信與合作空間，降低兩岸的緊張與敵對。陸委會晚間回應表示，我方呼籲中共應務實面對兩岸分治現實，透過不涉政治前提的溝通化解分歧。

陸委會晚間回應工總表示，對於工總歷年白皮書政策建言，政府相關部門均十分重視，亦會逐項研議回應，並做為政策參考。

陸委會指出，建言中有關兩岸關係部分，我方認為，3年多來政府堅持捍衛國家主權及民主體制，致力維護台海和平穩定；但中共卻始終不放棄以武力侵犯台灣、外交打壓及統戰滲透，破壞台海現狀；政府必須做好民主與安全的必要防衛。儘管如此，我方仍不斷呼籲中共應務實面對兩岸分治現實，透過不涉政治前提的溝通化解分歧。

陸委會稱，兩岸關係發展雙方均有責任，雙方也必須以保障人民福祉權益為依歸。我方認為中共當局應停止對台敵意的壓迫作為，認真思考創造兩岸互信與合作的可能空間。此外，政府也將持續推動台美關係的深化合作，此將有助於兩岸和平的維繫。