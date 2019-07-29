李鵬八寶山告別式 料習近平現身現場戒備森嚴

2019-07-29 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國大陸國務院前總理李鵬22日深夜去世，告別儀式上午在北京八寶山革命公墓大禮堂舉行，傳習近平等中共政治局7常委全出席，殯儀館周邊維安全面升級，只要民眾稍作停留即被驅趕。天安門廣場一早升旗時，也已降半旗致哀。

記者上午約莫9時30分抵達八寶山地鐵站，一走出地鐵站出口，便已有大批警力和穿著一身黑衣的便衣駐守，一路上，現場維安人員高度戒備緊盯著每一個行人的一舉一動，就連等公車的民眾也會被盤問。除了有證件的人士外，所有人都不能靠近「八寶山革命公墓」入口，民眾在馬路對面拍攝或停留也遭喝止，要求即刻離去。

星島日報報導，上午8時20分左右，靈車即已駛入公墓，越接近10時，一輛又一輛可能載有高官的紅旗轎車開進又開出公墓。

一名男子向記者表示他是北京市民，今天要來悼念李鵬，「但只能在外頭瞧瞧」；記者現場目擊一名身著白衣的中老年男子，疑似因為在現場逗留，不肯離去，遭四、五名維安人員連拖帶拉上警備車，該男子上車時還不斷直喊著話。