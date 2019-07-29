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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

反送中震盪 港股半日跌逾300點

2019-07-29 12:33聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港反送中運動持續震盪，衝擊影響港股表現，今天香港恒生指數半日最多跌380點，跌至28000點邊緣，中午收市指數報28056點，跌340點。主板半日成交368億元。

據香港電台報導，大陸股市變動不大，創業板指數表現較好。晶片等科技股拉升，但農業股集體下挫。科創股股份全線上升。

上證綜合指數收市報2940點，跌4點，跌幅0.14%。深證成份指數報9347點，跌1點，跌幅0.02%。創業板指數報1563，升1點，升幅0.09%。

上環一帶今早仍見警民衝突痕跡，指示牌圍欄散路邊。取自香港電台
上環一帶今早仍見警民衝突痕跡，指示牌圍欄散路邊。取自香港電台
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