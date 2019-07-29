香港回歸以來首次！港澳辦今開記者會 顯示北京已定調

2019-07-29 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



香港反送中運動越演越烈，中國大陸國務院港澳事務辦公室今天（29日）下午三時將在北京召開記者會，請來港澳辦新聞發言人對香港當前局勢的立場和看法作出回應。南華早報報導，這是香港自1997年回歸以來，港澳事務辦公室首次針對香港事務召開記者會，顯示大陸領導人可能已對香港情勢做出決定。

據報導，這是港府6月初修訂逃犯條例爆發香港動亂以來，首次有港澳辦官員出席國務院記者會，回應香港問題。此聲明發布之際，反政府的抗議者已連續第二周與「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」（中聯辦）外的防暴警察發生衝突。

北京當局強烈譴責抗議人士破壞中聯辦大樓的中國國徽，並在大樓外牆噴漆反中口號。

根據中國國務院的通知，隸屬國務院的港澳事務辦公室將於今天在北京召開記者會，就「香港現狀的立場和看法」作出回應，屆時國務院港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎將出席這場記者會。